CSG hat sich von Martial Servais getrennt - Thomé kommt

Martial Servais – Foto: Miss Turner Photography

Wie uns von Seiten von Martial Servais selbst in der Nacht von Montag auf Dienstag mitgeteilt wurde, hat sich der CS Grevenmacher von ihm als Cheftrainer der 1.Herren getrennt. 2026 kam der CSG bislang nicht in die Spur und hat nur ein Spiel gewonnen.

„Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, bin mir aber bewusst, dass nachhaltiger Erfolg immer ein Zusammenspiel aller Bereich verlangt. Die Mannschaft hat Qualität, klare Abläufe und eine gute Basis, um die gesetzten Ziele weiter zu erreichen“ so Auszüge einer Nachricht von Servais an FuPa.

Am Dienstagabend gab Grevenmacher bereits den Nachfolger von Servais bekannt (s.u.). An der Seitenlinie beim Derby gegen Mertert-Wasserbillig wird niemand anders als Marc Thomé stehen, der bereits seine erste Trainingseinheit leitete. Thomé war einst als Spieler und Trainer bereits beim CSG aktiv.