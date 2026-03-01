CSC und Weidenhausen liefern – Baunatal kassiert Rückschlag

Der 21. Spieltag aus nordhessischer Sicht hatte alles: ein Befreiungsschlag für CSC 03 Kassel, ein überfälliges Aufatmen beim SV Weidenhausen – und ein Dämpfer für den KSV Baunatal, der trotz spätem Anschlusstreffer als verpasste Chance im Rennen nach oben stehen bleibt.
Rothosen zünden ein Ausrufezeichen
Die Elf von Lothar Alexi feierten in Marburg einen ebenso wichtigen wie spektakulären Auswärtssieg und verschafften sich mit fünf Treffern etwas Luft im Tabellenkeller. Nach dem 1:1 zur Pause antwortete Kassel auf Marburgs Ausgleich nach Wiederanpfiff direkt mit der erneuten Führung durch Christoph Reuter (57.) – und machte die Partie später mit Bindbeutel (71.) sowie dem Doppelpack von Jon Mogge (76./90.+1) endgültig auf seine Seite. Dass der CSC dabei zweimal einen Ausgleich hinnehmen musste, unterstrich eher die Wucht des Auftritts als dessen Risiko: Kassel blieb im entscheidenden Moment schlicht zielstrebiger.
Adler belohnen sich – und den Chattenloh
Nach dem ordentlichen 0:0 in Pohlheim setzt Weidenhausen nun die „Big Points“ nach und schlugen Schlusslicht Hanau klar – inklusive erstem Heimsieg der Saison im Chattenloh. Christian Steinmetz brachte Weidenhausen per Foulelfmeter (32.) auf Kurs und legte nach Hammer (55.) mit seinem zweiten Treffer (67.) nach. Es war ein Auftritt, der nicht nur die Tabelle, sondern vor allem das Gefühl zurückholt: dass Weidenhausen doch noch Spiele entscheiden kann.
Baunis stolpern
Für Baunatal wurde der Nachmittag zum Rückschlag im Kampf um Platz zwei: Hünfeld traf durch Trägler (17.) und Uth (44.) früh zur 2:0-Führung, Baunatal kam erst mit Feigenspan (73.) noch einmal heran. Kurios – und spielprägend im Ablauf – war bereits die lange Verzögerung vor dem Anpfiff: Nach einem kurzfristigen Schiedsrichterwechsel und Stau auf der A7 begann die Partie erst mit 45 Minuten Verspätung, bevor Manuel Winkler schließlich leitete. In der Schlussphase sah Hünfelds Max Vogler Rot (84.), doch Baunatal konnte die Überzahl nicht mehr zum Ausgleich nutzen.