CSC und Weidenhausen liefern – Baunatal kassiert Rückschlag

Die Elf von Lothar Alexi feierten in Marburg einen ebenso wichtigen wie spektakulären Auswärtssieg und verschafften sich mit fünf Treffern etwas Luft im Tabellenkeller. Nach dem 1:1 zur Pause antwortete Kassel auf Marburgs Ausgleich nach Wiederanpfiff direkt mit der erneuten Führung durch Christoph Reuter (57.) – und machte die Partie später mit Bindbeutel (71.) sowie dem Doppelpack von Jon Mogge (76./90.+1) endgültig auf seine Seite. Dass der CSC dabei zweimal einen Ausgleich hinnehmen musste, unterstrich eher die Wucht des Auftritts als dessen Risiko: Kassel blieb im entscheidenden Moment schlicht zielstrebiger.