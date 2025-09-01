CSC und Baunatal ohne Fortune – Weidenhausen bleibt weiter sieglos

Chancenlos trotz Blitzstart

Der SV Weidenhausen erwischte vor 781 Zuschauern einen perfekten Start: Henrik Peter traf nach 47 Sekunden zum 0:1 – das erste Pflichtspieltor der Vereinsgeschichte gegen Eintracht Frankfurt. Doch die Freude währte nur kurz, denn Metehan Yildirim und Daniel Starodid drehten die Partie binnen zehn Minuten. Nach dem 3:1 kurz vor der Pause brachen bei den Gästen die Dämme, Frankfurt erhöhte durch Starodid, Souza und Fenyö noch auf 6:1. Weidenhausen bleibt damit nach fünf Spielen sieglos Tabellen-17. mit zwei Punkten.

Zu spät aufgewacht

Aufsteiger CSC 03 Kassel musste sich trotz ordentlicher Schlussphase dem FSV Fernwald geschlagen geben. Früh stellte Tom Woiwod die Weichen für die Gäste, ehe Johannes Hofmann per Elfmeter auf 0:2 erhöhte. In der zweiten Hälfte kam Kassel besser ins Spiel, vergab aber durch Bindbeutel und Lecke beste Chancen. Trotz Überzahl ab der 83. Minute blieb es bei der vierten Niederlage, wodurch der CSC mit vier Punkten Rang 16 belegt.

Drei Gegentore in zwölf Minuten