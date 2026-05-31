CSC reichen fünf Tore nicht – Baunatal verabschiedet sich als Fünfter

Die reguläre Hessenliga-Saison ist beendet – und aus nordhessischer Sicht blieb am letzten Spieltag vor allem ein Bild hängen: Der CSC 03 Kassel lieferte gegen Meister Eintracht Frankfurt II ein denkwürdiges Spiel, verpasste den direkten Klassenerhalt aber trotzdem und muss in die Relegation. KSV Baunatal schloss die Runde nach dem Unentschieden gegen Stadtallendorf als Tabellenfünfter ab, während SV Weidenhausen sich mit einer Klatsche in Marburg aus der Liga verabschiedete.
Das Spiel war Nebensache
Im Parkstadion stand das Ergebnis beinahe im Hintergrund. Zwar brachte Egli Milloshaj den KSV früh in Führung, später glich Ben Onyekwere für Stadtallendorf aus, doch der Nachmittag war vor allem von Abschieden und Jubiläen geprägt. Mehrere verdiente Spieler wurden verabschiedet, dazu feierte der Verein den 50. Jahrestag des Aufstiegs in die 2. Bundesliga und Trainer Tobias Nebe absolvierte sein 500. Pflichtspiel an der Seitenlinie des KSV.
Sportlich war es dennoch kein völlig belangloser Auftritt. Baunatal war zunächst das bessere Team, ließ im ersten Durchgang kaum etwas zu und hätte durch Mike Feigenspan sogar höher führen können. Nach der Pause wurde Stadtallendorf stärker, sodass das 1:1 am Ende zu einem Nachmittag passte, an dem das Drumherum größer war als das Spiel selbst. Für den KSV bleibt damit eine insgesamt starke Saison, die auf Rang fünf endet.
Klarer Schlussakkord
Für Weidenhausen endete die Hessenliga-Saison so, wie sie über weite Strecken verlaufen war: mit einer klaren Niederlage. In Marburg gerieten die Adler früh unter Druck, Hendrik Mittelstädt stellte mit drei Treffern bis zur Pause praktisch die Weichen auf Sieg, nach dem Seitenwechsel schraubten Gentrit Limani und ein Eigentor von Johannes Klotzsch das Ergebnis auf 5:0.
Damit verabschiedet sich Weidenhausen mit einer deutlichen Niederlage aus der Liga. Nach dem bereits feststehenden Abstieg war der sportliche Druck zwar weg, doch auch im letzten Spiel zeigte sich noch einmal, wie schwer sich die Mannschaft in dieser Saison in vielen Phasen tat, Spiele defensiv eng zu halten. Nach vier Jahren im hessischen Fußballoberhaus geht es nun in der kommenden Saison in der Verbandsliga Nord weiter.
Spektakel ohne Happy End
Der CSC erlebte auf der Jahnkampfbahn einen Nachmittag, der in Erinnerung bleiben wird – allerdings nicht mit dem erhofften Happy End. Nach dem frühen 0:1 glich Mate Mustapic noch zum 1:1 aus, doch danach zeigte der Meister seine ganze Klasse und zog bis zur 70. Minute auf 6:1 davon. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles darauf hin, dass Kassel sang- und klanglos in die Relegation rutschen würde.
Was dann folgte, war eine Aufholjagd im Grenzbereich des Vorstellbaren. Nico Schrader, Nils Stendera, Leon Koch und noch einmal Schrader verkürzten innerhalb von wenigen Minuten von 1:6 auf 5:6. Plötzlich lag ein irrer Ausgleich in der Luft. Doch selbst der hätte dem CSC nicht mehr zum direkten Klassenerhalt gereicht, weil Hummetroth parallel gegen Friedberg ein 2:2 hielt. Mit der letzten Aktion setzte Jeremiaha Maluze dann noch das 7:5 für die Frankfurter U21 – und den 100. Saisontreffer des Meisters.
Für den CSC bleibt damit eine paradoxe Mischung aus Frust und Hoffnung. Der direkte Klassenerhalt wurde verpasst, doch die Mannschaft zeigte in der Schlussphase noch einmal, dass sie lebt und offensiv jederzeit in der Lage ist, Spiele zu kippen. Jetzt führt der Weg in die Relegation: Hinspiel am 4. Juni auswärts, Rückspiel am 7. Juni auf der Jahnkampfbahn, ein mögliches Finale würde am 10. Juni auf neutralem Platz stattfinden. Aus nordhessischer Sicht ist die reguläre Saison damit vorbei – für die Rothosen aber eben noch nicht.