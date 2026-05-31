CSC reichen fünf Tore nicht – Baunatal verabschiedet sich als Fünfter

– Foto: Johannes Hetzer

Die reguläre Hessenliga-Saison ist beendet – und aus nordhessischer Sicht blieb am letzten Spieltag vor allem ein Bild hängen: Der CSC 03 Kassel lieferte gegen Meister Eintracht Frankfurt II ein denkwürdiges Spiel, verpasste den direkten Klassenerhalt aber trotzdem und muss in die Relegation. KSV Baunatal schloss die Runde nach dem Unentschieden gegen Stadtallendorf als Tabellenfünfter ab, während SV Weidenhausen sich mit einer Klatsche in Marburg aus der Liga verabschiedete.

Das Spiel war Nebensache

Im Parkstadion stand das Ergebnis beinahe im Hintergrund. Zwar brachte Egli Milloshaj den KSV früh in Führung, später glich Ben Onyekwere für Stadtallendorf aus, doch der Nachmittag war vor allem von Abschieden und Jubiläen geprägt. Mehrere verdiente Spieler wurden verabschiedet, dazu feierte der Verein den 50. Jahrestag des Aufstiegs in die 2. Bundesliga und Trainer Tobias Nebe absolvierte sein 500. Pflichtspiel an der Seitenlinie des KSV. Sportlich war es dennoch kein völlig belangloser Auftritt. Baunatal war zunächst das bessere Team, ließ im ersten Durchgang kaum etwas zu und hätte durch Mike Feigenspan sogar höher führen können. Nach der Pause wurde Stadtallendorf stärker, sodass das 1:1 am Ende zu einem Nachmittag passte, an dem das Drumherum größer war als das Spiel selbst. Für den KSV bleibt damit eine insgesamt starke Saison, die auf Rang fünf endet.

Klarer Schlussakkord

Für Weidenhausen endete die Hessenliga-Saison so, wie sie über weite Strecken verlaufen war: mit einer klaren Niederlage. In Marburg gerieten die Adler früh unter Druck, Hendrik Mittelstädt stellte mit drei Treffern bis zur Pause praktisch die Weichen auf Sieg, nach dem Seitenwechsel schraubten Gentrit Limani und ein Eigentor von Johannes Klotzsch das Ergebnis auf 5:0. Damit verabschiedet sich Weidenhausen mit einer deutlichen Niederlage aus der Liga. Nach dem bereits feststehenden Abstieg war der sportliche Druck zwar weg, doch auch im letzten Spiel zeigte sich noch einmal, wie schwer sich die Mannschaft in dieser Saison in vielen Phasen tat, Spiele defensiv eng zu halten. Nach vier Jahren im hessischen Fußballoberhaus geht es nun in der kommenden Saison in der Verbandsliga Nord weiter. Spektakel ohne Happy End