CSC ohne Chance – Baunis setzten erneutes Ausrufezeichen

Der Tabellenneunte aus Gießen drehte nach einem 1:2-Pausenrückstand noch die Partie und fügte Weidenhausen die siebte Saisonniederlage zu. Jan Gerbig hatte die Adler früh per spektakulärem Weitschuss in Führung gebracht (11.), ehe Marius Jung nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Karakas noch vor der Pause zum 2:1 traf (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gießen den Druck, Duran (54.), Joker Okuka (78.) und Gün (84.) sorgten für die Wende. Weidenhausen bleibt mit nur drei Punkten Vorletzter der Tabelle und weiter sieglos.

Baunis überzeugen erneut