CSC ohne Chance – Baunis setzten erneutes Ausrufezeichen

Trotz engagierter Auftritte der nordhessischen Vertreter standen am Wochenende nur die Baunis als Sieger da. Während SV Weidenhausen seine Negativserie fortsetzt und CSC 03 Kassel zu Hause deutlich unter die Räder kam, unterstrich KSV Baunatal mit einem Auswärtserfolg seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel.
Gute Ansätze reichen nicht
Der Tabellenneunte aus Gießen drehte nach einem 1:2-Pausenrückstand noch die Partie und fügte Weidenhausen die siebte Saisonniederlage zu. Jan Gerbig hatte die Adler früh per spektakulärem Weitschuss in Führung gebracht (11.), ehe Marius Jung nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Karakas noch vor der Pause zum 2:1 traf (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gießen den Druck, Duran (54.), Joker Okuka (78.) und Gün (84.) sorgten für die Wende. Weidenhausen bleibt mit nur drei Punkten Vorletzter der Tabelle und weiter sieglos.
Baunis überzeugen erneut
Baunatal setzte sich beim Tabellendritten durch und feierte den zweiten Auswärtssieg der Saison. Ein Eigentor von Karakaya brachte die Gäste früh in Front (7.), ehe Herbst für die Junglilien ausglich (20.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Jaadar (62.) nutzten die Nordhessen ihre Überzahl konsequent: Zouaoui (67.) und Torjäger Akman (70.) stellten auf 3:1. Der KSV ist nun mit 19 Punkten Fünfter und hält Anschluss an die Spitzengruppe.
Desolate Vorstellung
Im Aufsteigerduell kassierte der CSC seine bislang höchste Saisonniederlage und bleibt mit acht Punkten auf Rang 15. Pohlheim nutzte die Schwächen der Hausherren eiskalt und führte nach Treffern von Mukasa (32.), Freese (35.) und Wiessner (45.) schon zur Pause mit 3:0. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Mogge (37.) war die Partie früh entschieden, Tafferner (50.), Strack (62.) und Yokochi (68.) erhöhten nach Wiederanpfiff.