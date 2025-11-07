CSC misst sich mit dem Titelfavoriten – Baunatal will Wende schaffen

Nach vier sieglosen Partien strebt der KSV Baunatal in Stadtallendorf die Wende an. Wie die zuletzt ebenfalls erfolglose Eintracht hat auch der KSV mit personellen Problemen zu kämpfen. Für beide Mannschaften ist das Duell daher ein Gradmesser im umkämpften Tabellenmittelfeld.

Nach zwei witterungsbedingten Spielausfällen greift der SV Weidenhausen wieder an und will in der heimischen Pacomarena endlich den ersten Heimsieg feiern. Gegner Marburg reist mit sieben Auswärtspunkten an und steht in der unteren Tabellenhälfte. Für die abstiegsbedrohten Adlerträger zählt angesichts von nur sechs Zählern aus 13 Spielen nur ein Erfolg, um den Anschluss nicht zu verlieren.