 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Lorenz

CSC misst sich mit dem Titelfavoriten – Baunatal will Wende schaffen

16. Spieltag der Hessenliga

Im 16. Spieltag der Hessenliga stehen die nordhessischen Vertreter vor richtungsweisenden Partien. Während der CSC 03 Kassel beim Spitzenreiter als klarer Außenseiter antritt, will der KSV Baunatal nach vier sieglosen Spielen in Stadtallendorf wieder in die Spur finden. Der SV Weidenhausen hofft nach zwei Spielausfällen auf frischen Schwung.

Wer beendet das Formtief?

Heute, 19:00 Uhr
Stadtallendorf
StadtallendorfStadtallendorf
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
19:00live

Nach vier sieglosen Partien strebt der KSV Baunatal in Stadtallendorf die Wende an. Wie die zuletzt ebenfalls erfolglose Eintracht hat auch der KSV mit personellen Problemen zu kämpfen. Für beide Mannschaften ist das Duell daher ein Gradmesser im umkämpften Tabellenmittelfeld.

Erster Heimsieg im Blick

Morgen, 14:30 Uhr
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenhausen
VfB Marburg
VfB MarburgVfB Marburg
14:30

Nach zwei witterungsbedingten Spielausfällen greift der SV Weidenhausen wieder an und will in der heimischen Pacomarena endlich den ersten Heimsieg feiern. Gegner Marburg reist mit sieben Auswärtspunkten an und steht in der unteren Tabellenhälfte. Für die abstiegsbedrohten Adlerträger zählt angesichts von nur sechs Zählern aus 13 Spielen nur ein Erfolg, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Beim Primus zu Gast

Morgen, 14:00 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
14:00

Der Aufsteiger aus Kassel reist zum Spitzenreiter nach Dreieich, wo die Frankfurter U21 ihre Heimspiele austrägt. Der CSC zeigte zuletzt zwei gute Leistungen und möchte trotz Personalsorgen gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga kompakt stehen und auf Konter setzen. Für die Rothosen ist die Partie beim Titelfavoriten vor allem eine Standortbestimmung gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga.

