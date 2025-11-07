CSC misst sich mit dem Titelfavoriten – Baunatal will Wende schaffen

Im 16. Spieltag der Hessenliga stehen die nordhessischen Vertreter vor richtungsweisenden Partien. Während der CSC 03 Kassel beim Spitzenreiter als klarer Außenseiter antritt, will der KSV Baunatal nach vier sieglosen Spielen in Stadtallendorf wieder in die Spur finden. Der SV Weidenhausen hofft nach zwei Spielausfällen auf frischen Schwung.
Wer beendet das Formtief?
Nach vier sieglosen Partien strebt der KSV Baunatal in Stadtallendorf die Wende an. Wie die zuletzt ebenfalls erfolglose Eintracht hat auch der KSV mit personellen Problemen zu kämpfen. Für beide Mannschaften ist das Duell daher ein Gradmesser im umkämpften Tabellenmittelfeld.
Erster Heimsieg im Blick
Nach zwei witterungsbedingten Spielausfällen greift der SV Weidenhausen wieder an und will in der heimischen Pacomarena endlich den ersten Heimsieg feiern. Gegner Marburg reist mit sieben Auswärtspunkten an und steht in der unteren Tabellenhälfte. Für die abstiegsbedrohten Adlerträger zählt angesichts von nur sechs Zählern aus 13 Spielen nur ein Erfolg, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Beim Primus zu Gast
Der Aufsteiger aus Kassel reist zum Spitzenreiter nach Dreieich, wo die Frankfurter U21 ihre Heimspiele austrägt. Der CSC zeigte zuletzt zwei gute Leistungen und möchte trotz Personalsorgen gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga kompakt stehen und auf Konter setzen. Für die Rothosen ist die Partie beim Titelfavoriten vor allem eine Standortbestimmung gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga.