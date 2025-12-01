CSC meldet sich zurück – Baunatal springt auf Rang drei

Der Tabellenfünfte Baunatal – nun mit 31 Punkten Dritter – dominierte das Schlusslicht aus Hanau über weite Strecken, ließ jedoch im ersten Durchgang mehrere klare Chancen liegen. Erst Mike Feigenspan entschied das Spiel mit einem Doppelpack binnen vier Minuten nach Wiederanpfiff. Hanau kam beim Stand von 1:0 kurz zu einer Ausgleichschance, blieb insgesamt aber harmlos und kassierte spät durch Rami Zouaoui den dritten Treffer. Baunatal festigt damit seine starke Heimserie und blickt mit Rückenwind auf das Jahresfinale in Marburg.

Spielausfall