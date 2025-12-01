CSC meldet sich zurück – Baunatal springt auf Rang drei

Der CSC 03 Kassel verkürzt mit einem wichtigen Auswärtssieg in Hünfeld den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze, während der KSV Baunatal seine Heimserie ausbaut und auf Platz drei klettert. SV Weidenhausen musste dagegen eine erneute Absage hinnehmen.
Revanche gelungen
Der Tabellensechzehnte aus Kassel sichert sich beim Achten der Liga wichtige Punkte und verkleinert den Abstand auf das rettende Ufer auf vier Zähler. Toni Lecke brachte den CSC früh in Führung, ehe Maximilian Fröhlich kurz nach der Pause sehenswert ausglich. Ein Foulelfmeter von Alban Meha stellte die Weichen wieder zugunsten der Gäste, die in der Nachspielzeit durch Joker Marco Dawid zum 3:1-Endstand trafen. Hünfelds Bemühungen blieben nach dem 1:2 ohne Durchschlagskraft, während Kassel die defensive Grundordnung konsequent beibehielt.
Klare Angelegenheit
Der Tabellenfünfte Baunatal – nun mit 31 Punkten Dritter – dominierte das Schlusslicht aus Hanau über weite Strecken, ließ jedoch im ersten Durchgang mehrere klare Chancen liegen. Erst Mike Feigenspan entschied das Spiel mit einem Doppelpack binnen vier Minuten nach Wiederanpfiff. Hanau kam beim Stand von 1:0 kurz zu einer Ausgleichschance, blieb insgesamt aber harmlos und kassierte spät durch Rami Zouaoui den dritten Treffer. Baunatal festigt damit seine starke Heimserie und blickt mit Rückenwind auf das Jahresfinale in Marburg.
Spielausfall
Das Duell zwischen dem Tabellenvorletzten und dem zweitplatzierten FC Eddersheim fiel erneut den Platzverhältnissen in der Pacomarena zum Opfer. Für Weidenhausen ist es nach der Absage in Pohlheim bereits die zweite Spielunterbrechung in Folge. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.