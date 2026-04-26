CSC kassiert Dämpfer – Aufholjagd der Adler kommt zu spät

– Foto: Marco Biering

Der 29. Spieltag hat aus nordhessischer Sicht sehr unterschiedliche Geschichten geschrieben. Der SV Weidenhausen zeigte nach einem katastrophalen Beginn Moral, kam in Hanau aber zu spät in die Partie und verlor knapp. CSC 03 Kassel verpasste im wichtigen Heimspiel gegen Waldgirmes einen möglichen Befreiungsschlag und unterlag, während KSV Baunatal wiederum in der Fremde weiter stabil blieb und in Walldorf immerhin einen Punkt mit nahm.

Halbe Stunde zum vergessen

Für Weidenhausen begann der Nachmittag in Hanau denkbar schlecht. Nach nur 25 Minuten lagen die Adler bereits 0:3 zurück, weil der Gastgeber seine Anfangsphase konsequent nutzte und Weidenhausen kaum Zugriff auf das Spiel fand. In dieser frühen Viertelstunde war die Partie praktisch schon aus der Hand geglitten. Immerhin zeigte der SVW danach Charakter. Jan Gerbig verkürzte kurz nach der Pause auf 1:3 und hielt die Hoffnung am Leben, ehe Henrik Peter in der Schlussminute sogar noch das 2:3 nachlegte. Mehr war aber nicht mehr drin, weil Hanau den Vorsprung über weite Strecken verwaltete und Weidenhausen den miserablen Start nicht mehr vollständig korrigieren konnte. So bleibt unter dem Strich eine Niederlage, die besonders weh tut, weil die Adler nach dem 3:1 gegen Gießen gerade wieder etwas Schwung aufgenommen hatten. Die Moral in der zweiten Halbzeit war da, die Hypothek aus den ersten 25 Minuten jedoch zu groß.

Wieder mittendrin

Für die Rothosen war es das Spiel, das im Abstiegskampf ein echter Schritt nach vorne hätte sein können. Stattdessen setzte es gegen Waldgirmes eine 0:2-Heimniederlage. Der CSC geriet in der 21. Minute in Rückstand und lief dem Spiel danach hinterher, ohne die Partie noch einmal entscheidend kippen zu können. Lange blieb das Duell zwar offen, doch der zweite Treffer der Gäste in der 80. Minute machte die Kasseler Hoffnungen endgültig zunichte. Gerade weil dieses Spiel im Vorfeld als besonders wichtig eingestuft worden war, ist der Rückschlag aus CSC-Sicht umso bitterer. Tabellarisch bleibt Kassel zwar zunächst über dem ganz roten Bereich, verpasste aber die Chance, sich deutlicher abzusetzen. Nach den zuletzt ordentlicheren Wochen war das ein Dämpfer, der im Saisonendspurt noch Gewicht bekommen kann.

Die Serie hält an