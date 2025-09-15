CSC jubelt erstmals daheim – Weidenhausen verliert knapp

Dreifachtorschütze Metehan Yildirim entschied die Partie mit Treffern in der 29., 52. und 66. Minute fast im Alleingang. Nach einer ordentlichen Anfangsphase verlor der KSV zunehmend den Zugriff und konnte sich gegen die spielstarke Eintracht nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Baunatal rutscht durch die klare Niederlage auf Rang sechs.

Der Aufsteiger aus Kassel startete konzentriert, ging durch Kevin Nennhuber (11.) früh in Führung, musste aber durch Sercan Suesin (30.) den Ausgleich hinnehmen. Mate Mustapic stellte nur drei Minuten später die erneute Führung her, ehe Jon Mogge in der Nachspielzeit den erlösenden dritten Treffer markierte. Mit dem zweiten Saisonsieg verschafft sich der CSC etwas Luft im Tabellenkeller und steht nun auf Rang 15.

Wieder nichts zu holen