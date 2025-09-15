CSC jubelt erstmals daheim – Weidenhausen verliert knapp

Die Hessenliga bleibt für die nordhessischen Vertreter ein gemischtes Pflaster. Während der CSC 03 Kassel im Kellerduell gegen Hanau 93 wichtige Punkte sammelte, war der KSV Baunatal beim Frankfurter Nachwuchs chancenlos. SV Weidenhausen kämpfte in Darmstadt aufopferungsvoll, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da.
Klare Angelegenheit
Dreifachtorschütze Metehan Yildirim entschied die Partie mit Treffern in der 29., 52. und 66. Minute fast im Alleingang. Nach einer ordentlichen Anfangsphase verlor der KSV zunehmend den Zugriff und konnte sich gegen die spielstarke Eintracht nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Baunatal rutscht durch die klare Niederlage auf Rang sechs.
Big-Points für die Rothosen
Der Aufsteiger aus Kassel startete konzentriert, ging durch Kevin Nennhuber (11.) früh in Führung, musste aber durch Sercan Suesin (30.) den Ausgleich hinnehmen. Mate Mustapic stellte nur drei Minuten später die erneute Führung her, ehe Jon Mogge in der Nachspielzeit den erlösenden dritten Treffer markierte. Mit dem zweiten Saisonsieg verschafft sich der CSC etwas Luft im Tabellenkeller und steht nun auf Rang 15.
Wieder nichts zu holen
Die „Adler“ hielten beim Bundesliga-Nachwuchs lange gut dagegen und überstanden sogar einen frühen Elfmeter. Doch zwei Eckballvarianten führten in der Schlussphase zu Treffern von Mika Schlosser (71.) und Imad Jaadar (86.). Der eingewechselte Jan Gerbig traf zwar per Strafstoß in der 90. Minute, doch für eine Wende reichte es nicht mehr. Weidenhausen bleibt nach der knappen Niederlage sieglos und rangiert mit drei Punkten weiter auf Platz 17.