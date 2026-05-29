CSC hofft – Weidenhausen sagt Tschüss – Baunatal feiert doppelt

– Foto: Marco Biering

Der letzte Spieltag der Hessenliga hält für Nordhessen noch einmal drei sehr unterschiedliche Geschichten bereit. Der CSC 03 Kassel steht gegen Meister Eintracht Frankfurt II vor einem Endspiel um den direkten Klassenerhalt, der SV Weidenhausen verabschiedet sich in Marburg vorerst aus der Liga, und der KSV Baunatal beendet die Saison zuhause gegen Stadtallendorf mit einem doppeltem Jubiläumsspiel.

Saisonabschluss mit viel Symbolkraft

Morgen, 15:00 Uhr KSV Baunatal KSV Baunatal Stadtallendorf Stadtallendorf 15:00 live PUSH

Für die Baunis hat der letzte Spieltag zwar keine Aufstiegsbedeutung mehr, aber reichlich Symbolik. Im Parkstadion trifft der KSV auf den Tabellendritten Stadtallendorf, dazu wird der 50. Jahrestag des Aufstiegs in die 2. Bundesliga gefeiert. Die aktuelle Mannschaft läuft in einem Jubiläumstrikot auf, rund um das Spiel sollen auch die damaligen Aufstiegshelden gewürdigt werden. Zugleich bestreitet Tobias Nebe sein 500. Pflichtspiel als Trainer des KSV Baunatal. Sportlich ist die Partie trotzdem mehr als nur ein Schaulaufen. Baunatal steht nach dem dramatischen 4:3 gegen Waldgirmes bei 54 Punkten und kann die Saison auf einem starken fünften Platz beenden. Stadtallendorf reist als Tabellendritter mit einer sehr stabilen Rückrunde an. Dazu mischen sich Abschiedstöne unter den Saisonabschluss: Patrick Krengel verlässt den KSV nach elf Jahren, auch weitere personelle Veränderungen stehen bevor. Entsprechend dürfte der Nachmittag in Baunatal irgendwo zwischen Würdigung, Abschied und dem Versuch liegen, eine insgesamt starke Hessenliga-Saison noch einmal passend abzurunden.

Abschied aus der Hessenliga

Morgen, 15:00 Uhr VfB Marburg VfB Marburg SV Weidenhausen SV Weidenhausen 15:00 PUSH

Für die Adler geht es sportlich nicht mehr um Rettung, wohl aber um einen sauberen Abschluss. Das Auswärtsspiel in Marburg ist das vorerst letzte in der Hessenliga, bevor Weidenhausen den Gang in die Verbandsliga Nord antreten muss. Nach dem Abstieg und dem bereits bestrittenen letzten Heimspiel richtet sich der Blick damit auf einen versöhnlichen Schlussakkord in einer Saison, die vor allem wegen der schwachen Vorrunde kaum noch zu reparieren war. Dass Weidenhausen auch jetzt noch unangenehm sein kann, haben die jüngsten Wochen gezeigt. Die Siege gegen Gießen und Waldgirmes sowie die torreichen, emotionalen Schlusswochen belegen, dass die Mannschaft sich nicht kampflos verabschiedet. Für Marburg, das mit 42 Punkten selbst noch nicht in einer komplett sorgenfreien Lage steht, dürfte das keineswegs ein Selbstläufer werden. Aus nordhessischer Sicht geht es deshalb vor allem darum, ob die Adler die Hessenliga mit einer Leistung verlassen, die noch einmal an die ordentlichen Heim- und Auftritte der Rückrunde erinnert.

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