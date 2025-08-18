CSC erneut chancenlos – Weidenhausen verliert seine Serie

Schwankende Leistung reicht trotzdem

Der KSV Baunatal sicherte sich mit einem 2:1-Sieg beim FC Hanau 93 die ersten Auswärtspunkte und kletterte damit ins Tabellenmittelfeld. Egli Milloshaj brachte die Gäste nach einem Einwurf in Führung (26.), Aram Kahraman erhöhte kurz darauf per Hacken-Vorlage von Springer auf 2:0 (30.). Hanau drängte nach der Pause, vergab aber mehrere Chancen, ehe Daniel Major in der Nachspielzeit per Elfmeter verkürzte. Trotz schwankender Leistung reichte es für die Baunataler zum wichtigen Erfolg vor dem Derby gegen die Rothosen.

Defensive erneut zu fahrlässig

Der CSC 03 Kassel erlebte im zweiten Heimspiel eine herbe Ernüchterung und bleibt weiterhin punktlos. Nach einem Traumtor von Trägler (5.) glich Jon Mogge per Handelfmeter zunächst aus (32.), doch nach der Pause brachen die Gastgeber ein. Innerhalb von zwei Minuten sorgten Kassa (50.) und Fröhlich (51.) für die Vorentscheidung, ehe Hünfeld mit drei weiteren Treffern davonzog. Die Defensive des Aufsteigers präsentierte sich erneut anfällig, was die Partie gegen Baunatal am Mittwoch zusätzlich brisant macht.

Adler bleiben gegen Lieblingsgegner torlos