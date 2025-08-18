CSC erneut chancenlos – Weidenhausen verliert seine Serie

Der 3. Spieltag der Hessenliga verlief für die nordhessischen Vertreter unterschiedlich: Während der KSV Baunatal in Hanau seinen ersten Auswärtssieg feierte, ging der CSC 03 Kassel im Heimspiel deutlich unter. Der SV Weidenhausen lieferte in Eddersheim eine kämpferische Leistung, blieb aber ohne Torerfolg.
Der KSV Baunatal sicherte sich mit einem 2:1-Sieg beim FC Hanau 93 die ersten Auswärtspunkte und kletterte damit ins Tabellenmittelfeld. Egli Milloshaj brachte die Gäste nach einem Einwurf in Führung (26.), Aram Kahraman erhöhte kurz darauf per Hacken-Vorlage von Springer auf 2:0 (30.). Hanau drängte nach der Pause, vergab aber mehrere Chancen, ehe Daniel Major in der Nachspielzeit per Elfmeter verkürzte. Trotz schwankender Leistung reichte es für die Baunataler zum wichtigen Erfolg vor dem Derby gegen die Rothosen.
Defensive erneut zu fahrlässig
Der CSC 03 Kassel erlebte im zweiten Heimspiel eine herbe Ernüchterung und bleibt weiterhin punktlos. Nach einem Traumtor von Trägler (5.) glich Jon Mogge per Handelfmeter zunächst aus (32.), doch nach der Pause brachen die Gastgeber ein. Innerhalb von zwei Minuten sorgten Kassa (50.) und Fröhlich (51.) für die Vorentscheidung, ehe Hünfeld mit drei weiteren Treffern davonzog. Die Defensive des Aufsteigers präsentierte sich erneut anfällig, was die Partie gegen Baunatal am Mittwoch zusätzlich brisant macht.
Adler bleiben gegen Lieblingsgegner torlos
Der SV Weidenhausen unterlag beim FC Eddersheim knapp mit 0:1 und verharrt damit mit einem Zähler im Tabellenkeller. In einer intensiven Partie vergaben die Adler durch Müller, Peter und Jung gute Möglichkeiten, während Eddersheim kurz nach der Pause durch Damjan Imek traf (48.). Trotz der Umstellung auf ein offensives System und einer druckvollen Schlussoffensive verpassten die Adler den Ausgleich – und so feierte Eddersheim nach sechs sieglosen Duellen erstmals einen Sieg gegen Weidenhausen. Trainer Dennis Schanze lobte die Leidenschaft, musste aber eine weitere Niederlage hinnehmen.