CSC darf endlich jubeln – Adler und Baunis überzeugen auf eigene Art

Baunatal ohne Probleme

Der KSV Baunatal setzte seine Serie fort und überzeugte gegen Aufsteiger Turabdin-Babylon. Mike Feigenspan brachte die Hausherren nach 39 Minuten in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Serkan Karakoc auf 2:0. Nach Wiederanpfiff sorgte Jonas Springer per Kopf für den 3:0-Endstand. Die Gelb-Rote Karte für Nelio Alpsoy brachte den Gästen zusätzlichen Rückstand, Baunatal zeigte sich hochkonzentriert und effizient.

Zwei Platzverweise im Chattenloh

Weidenhausen zeigte trotz Unterzahl über fast eine Stunde große Moral und belohnte sich spät mit dem Ausgleich. Giuseppe Signorelli brachte die Gäste in der 69. Minute in Führung, doch Niklas Engelhardt traf in der 90. Minute zum 1:1. Zuvor hatten die Adlerträger ab der 34. Minute nach der Roten Karte für Eike Görs die Partie in Unterzahl bestreiten müssen. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, in der die Defensive der Weidenhäuser stabil stand.

Erster Sieg für CSC