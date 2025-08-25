 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

CSC darf endlich jubeln – Adler und Baunis überzeugen auf eigene Art

5. Spieltag der Hessenliga

KSV Baunatal, SV Weidenhausen und CSC 03 Kassel lieferten am Wochenende teils überzeugende Auftritte ab. Während Baunatal seinen guten Saisonstart fortsetzte, erkämpfte Weidenhausen spät einen Punkt, und der CSC feierte in Walldorf den ersten Hessenliga-Sieg.

Baunatal ohne Probleme

Sa., 23.08.2025, 14:30 Uhr
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
FC Turabdin-Babylon
FC Turabdin-BabylonFC Turabdin-Babylon
3
0

Der KSV Baunatal setzte seine Serie fort und überzeugte gegen Aufsteiger Turabdin-Babylon. Mike Feigenspan brachte die Hausherren nach 39 Minuten in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Serkan Karakoc auf 2:0. Nach Wiederanpfiff sorgte Jonas Springer per Kopf für den 3:0-Endstand. Die Gelb-Rote Karte für Nelio Alpsoy brachte den Gästen zusätzlichen Rückstand, Baunatal zeigte sich hochkonzentriert und effizient.

Zwei Platzverweise im Chattenloh

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenh.
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
1
1
Abpfiff

Weidenhausen zeigte trotz Unterzahl über fast eine Stunde große Moral und belohnte sich spät mit dem Ausgleich. Giuseppe Signorelli brachte die Gäste in der 69. Minute in Führung, doch Niklas Engelhardt traf in der 90. Minute zum 1:1. Zuvor hatten die Adlerträger ab der 34. Minute nach der Roten Karte für Eike Görs die Partie in Unterzahl bestreiten müssen. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie, in der die Defensive der Weidenhäuser stabil stand.

Erster Sieg für CSC

Gestern, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 KS
2
4
Abpfiff

Der CSC 03 Kassel erkämpfte sich in Walldorf den ersten Hessenliga-Sieg der Saison. Kevin Nennhuber brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Nils Fischer sorgte zunächst mit einem Doppelschlag für den zwischenzeitlichen 2:1-Rückstand, bevor die Rothosen mit einem Doppelpack in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte. Elias Liesche-Prieto traf in der Nachspielzeit zum 3:2, Lecke legte Sekunden später das 4:2 nach. Walldorf konnte die Begegnung trotz guter Ansätze in der zweiten Halbzeit nicht mehr drehen.

Jan GundlachAutor