"Crunch-Time" und warum es bei Jakob Bookjans "kribbelt"

Endlich ist die Torflaute von Jakob Bookjans beendet. Der Denker und Lenker im Mittelfeld des MSV Duisburg hat am vergangenen Wochenende das zwischenzeitliche 3:0 beim 6:0-Sieg der Zebras gegen den 1. FC Düren erzielt und durfte damit erstmals seit dem 21. September 2024 wieder jubeln. Was der Treffer für ihn bedeutet und wie er auf die kommenden Spiele blickt.

So., 20.04.2025, 14:00 Uhr

Ein sichtlich zufriedener Bookjans stellte sich nach dem klaren Erfolg des MSV auf der Dürener Westkampfbahn den Fragen der Medienvertreter. Der Wirbelwind im offensiven Mittelfeld der Duisburger hat selbst einen Treffer beim 6:0-Kantersieg beigesteuert und damit seine persönliche Quote auf sechs Saisontore erhöht. Hinzu kommen fünf Vorlagen, was ihn zu einem der torgefährlichen Spieler in Reihen des einstigen Bundesliga-Gründungsmitglieds macht.

Fast sieben Monate musste er sich derweil gedulden, denn zuvor war er letztmalig am 21. September 2024 erfolgreich - da aber gleich doppelt beim 3:1-Erfolg gegen den SC Wiedenbrück. "Als Offensivspieler will man der Mannschaft immer mit Toren helfen, von daher bin ich froh, dass es mal wieder geklappt hat", sagte er glücklich. Untätig war er in diesem Zeitraum aber nicht, steuerte unter anderem vier Torvorlagen bei.