Crumstadt: "Im Idealfall Platz drei verbessern"

Crumstadt. In den letzten acht Jahren erreichten sie fast immer Top Fünf-Platzierungen und zählten zu den besten Teams in der B-Liga Groß-Gerau. Vergangene Saison reichte es für die Fußballer des TV Crumstadt wie in der Spielrunde 2018/19 sogar zu Rang drei. Allerdings war das Spitzenduo, SV 07 Bischofsheim und SSV Raunheim, früh enteilt. Nun hoffen, die Riedstädter erneut „oben dabei zu sein“, wie Trainer Bastian Heist erklärt. „Und im Idealfall wollen wir Platz drei verbessern.“