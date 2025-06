Crowdfunding: Ein Treffpunkt für die Knappen

Die SG Hausham startet ein Crowdfunding-Projekt für Umbau einer Garage. Diese soll zu einem Teamroom der Knappen werden.

Gemeinschaft, Teamgeist und Zusammenhalt sind wichtige Kernpunkte im Vereinsleben der Fußballer der SG Hausham. Was den SG-Sportlern bislang fehlt, ist ein funktionaler Aufenthaltsraum, als Treffpunkt für die Mitglieder, für die zahlreichen Herren- und Nachwuchsmannschaften. Nun wollen die Verantwortlichen eine alte Garage in eine einladende Räumlichkeit für alle Mannschaften und Mitglieder der SG Hausham umbauen. An diesem Treffpunkt sollen Mannschaftsbesprechungen oder Vereinsveranstaltungen stattfinden. Ein Ort, an dem die Knappen zusammenwachsen können.

Die Zusage zum Umbau liegt bereits vor, am Donnerstag, 12. Juni, steht im Bauausschuss der Gemeinde die Nutzungsänderung zur Debatte. Nun geht es noch um die Finanzierung. Zur Schaffung eines solchen Begegnungsraums, in dem das Vereinsleben gestärkt werden soll, haben die Knappen ein Crowdfunding über die Plattform „Viele schaffen mehr“ der Raiffeisenbank im Oberland gestartet. Nähere Informationen sind unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/teamroom/unterstuetzungen zu finden. Weitere Informationen, dieses Projekt zu unterstützen, erhalten Interessierte bei Florian Fink, Tel. 01 62 / 2 76 33 33 und Tomislav Cirko, Tel. 01 76 / 56 68 45 44.

Thomas Spiesl