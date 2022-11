Crostwitz schon mit fünftem Remis Neusalza hatte mehr und bessere Chancen - am Ende wurden die Punkte dennoch geteilt.

Am 11. Spieltag der Landesklasse Ost war der FSV 1990 Neusalza-Spremberg im sorbischen Crostwitz zu Gast. Die Gastgeber mussten auf die drei gesperrten Spieler Gabriel Gärtner (Kapitän), Pavel Runt (Spielertrainer) und Clemens Handrich (A-Junioren) verzichten. Aufseiten der Gäste fehlte neben den langzeitverletzten Spielern mit Richard Freudenreich (Verletzung) eine weitere Stammkraft. Für ihn rutschte wieder Gustavo Dos Santos Oliveira in die Startelf. Zudem baute FSV Trainer Andreas Born das Zentrum etwas um und brachte Andreas Wanacki für Louis Rudolph, um mehr defensive Stabilität zu erlangen. Die Anfangsphase verlief unspektakulär. In der 16. Minute gab es eine umstrittene Aktion im zentralen Mittelfeld, in dessen Folge der Ball beim Crostwitzer Jan Bogusz landete und dieser das Spielgerät zum 1:0 in das FSV Tor lupfte. Neusalza hatte in der Folge eine Vielzahl an Ecken, welche jedoch nicht zum Erfolg führten. Die erste richtig gute Chance hatte Neusalzas Vincent Jarmer in der 27. Spielminute, als dieser mit einem Distanzschuss knapp das SGC Tor verfehlte. Patrick Rangel Mendes (29./36.) und Tobias Draßdo hatten noch vor der Pause die Chance zum Ausgleich. Vom Tabellendritten aus Crostwitz kam auch im zweiten Durchgang nicht viel. Die Neusalzaer drängten die SG Crostwitz 1981 zeitweise tief in die eigene Hälfte und spielten Fussball mit viel Tempo. Nach dem Seitenwechsel verfehlte Lukáš Bouška das Tor der Platzherren knapp (51.). In der 55. Minute fiel der hochverdiente Ausgleich für den FSV 1990 Neusalza-Spremberg. Tobias Draßdo bediente im Zentrum Patrick Rangel Mendes, welcher sich um SGC Altmeister Miroslav Sentivan herumschlängelte und den Ball zum 1:1 ins Tor spitzelte. In der Folge hielten die Crostwitzer den Gast weitestgehend aus dem eigenen Strafraum fern und hatten selbst nach 75. Minute eine Gelegenheit. Nach einem weiten Freistoß kam Felix Ziesch frei zum Abschluss, vergab die Möglichkeit aber völlig überhastet. Neusala-Spremberg erhöhte in der Schlussviertelstunde nochmals deutlich die Schlagzahl. Auf dem mittlerweile sehr schwer zu bespielenden Rasenplatz hatten die Gäste sechs gute Möglichkeiten zum Sieg zu kommen. Nach klarem Foul an FSV Kapitän Tobias Draßdo verwehrte der gute Schiedsrichter Nicholas Köhler (Dresden) den Neusalzaer einen Strafstoß (78.). Lukáš Bouška schoss dem SGC Keeper Petr Králíček freigespielt aus bester Position in die Arme (79.). Patrick Rangel Mendes konnte einen Králíček Fehler nicht ausnutzen (88.). Die anschließende Ecke brachte Benjamin Wendschuh frei stehend nicht im Tor unter (88.). Tobias Draßdo scheiterte mit einem platzierten Distanzschuss an Petr Králíček (90.). Und erneut kam Benjmain Wendschuh im Anschluss an die folgende Ecke frei zum Abschluss (90.). Der Crostwitzer Trainer Pavel Runt lobte die Gäste nach dem Spiel mit den Worten: "Ihr wart bisher die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben". Ein Lob des Gegners, auf das die Neusalzaer nun wieder aufbauen müssen, um wieder dreifach zu punkten. (gs)