Cronheim ringt Wettelsheim spät mit 3:2 nieder

Der SV Cronheim hat das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga Neumarkt/Jura West gegen den SV Wettelsheim mit 3:2 gewonnen. Vor 110 Zuschauern avancierte Marco Dölfel zum Mann des Abends: Der Joker traf dreimal, zuletzt in der 89. Minute, und bescherte seiner Mannschaft trotz Unterzahl den zweiten Saisonsieg.

Dabei begann die Partie mit einer kuriosen Szene, als der Spielball nach nur einer Minute getauscht werden musste. Anschließend übernahm Wettelsheim die Kontrolle und kam früh zu klaren Möglichkeiten: Schon in der zweiten Minute scheiterte Benedikt Auernhammer aus kurzer Distanz, wenig später köpfte er nach einer Ecke aufs Tor. Auch Chancen von Matthias Lehmeyer und Tim Ruppert blieben ungenutzt. Cronheim fand offensiv nur sporadisch statt und hatte vor der Pause lediglich eine Großchance nach einem Patzer von Torwart Marlon Roth.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich die Möglichkeiten der Gäste, doch weder Ruppert noch Flo Löw brachten den Ball im Tor unter. Stattdessen nutzte Cronheim die Schwäche des Gegners bei Standards: Nach einer Ecke köpfte Dölfel zur Führung ein. Wettelsheim schlug durch einen von Ruppert verwandelten Strafstoß zurück, ehe die Gastgeber nach einem Freistoß erneut in Führung gingen. Selbst die Gelb-Rote Karte für Andy Prosiegel (Handspiel/80.) brachte Cronheim nicht aus dem Konzept. Löw glich zwar kurz darauf noch einmal aus, doch wieder war es ein Standard, der das Spiel entschied – Dölfel köpfte nach einer Flanke das 3:2.