Cronheim ringt Wettelsheim spät mit 3:2 nieder

Der SV Cronheim hat das Nachbarschaftsduell in der Kreisliga Neumarkt/Jura West gegen den SV Wettelsheim mit 3:2 gewonnen. Vor 110 Zuschauern avancierte Marco Dölfel zum Mann des Abends: Der Joker traf dreimal, zuletzt in der 89. Minute, und bescherte seiner Mannschaft trotz Unterzahl den zweiten Saisonsieg.
Dabei begann die Partie mit einer kuriosen Szene, als der Spielball nach nur einer Minute getauscht werden musste. Anschließend übernahm Wettelsheim die Kontrolle und kam früh zu klaren Möglichkeiten: Schon in der zweiten Minute scheiterte Benedikt Auernhammer aus kurzer Distanz, wenig später köpfte er nach einer Ecke aufs Tor. Auch Chancen von Matthias Lehmeyer und Tim Ruppert blieben ungenutzt. Cronheim fand offensiv nur sporadisch statt und hatte vor der Pause lediglich eine Großchance nach einem Patzer von Torwart Marlon Roth.
Nach dem Seitenwechsel häuften sich die Möglichkeiten der Gäste, doch weder Ruppert noch Flo Löw brachten den Ball im Tor unter. Stattdessen nutzte Cronheim die Schwäche des Gegners bei Standards: Nach einer Ecke köpfte Dölfel zur Führung ein. Wettelsheim schlug durch einen von Ruppert verwandelten Strafstoß zurück, ehe die Gastgeber nach einem Freistoß erneut in Führung gingen. Selbst die Gelb-Rote Karte für Andy Prosiegel (Handspiel/80.) brachte Cronheim nicht aus dem Konzept. Löw glich zwar kurz darauf noch einmal aus, doch wieder war es ein Standard, der das Spiel entschied – Dölfel köpfte nach einer Flanke das 3:2.
Für Wettelsheim war es eine bittere Niederlage. Trotz zahlreicher Großchancen reichte es nicht zu Zählbarem. „Wir haben Cronheim bei ruhenden Bällen nie in den Griff bekommen und unsere Chancen fahrlässig vergeben“, lautete das ernüchternde Fazit.
In der Tabelle rutschte Wettelsheim mit nun sieben Punkten auf Rang fünf ab, Cronheim zog mit sechs Zählern knapp dahinter vorbei. An der Spitze behaupten Stopfenheim und Roth mit jeweils zehn Punkten ihre Position.
SV Cronheim – SV Wettelsheim 3:2
SV Cronheim: Daniel Bernreuther, Johannes Kolb, Josef Beierlein, Andy Prosiegel, Andreas Lober, Simon Schlicker, Peter Rupp, Fabio Doelfel, Benjamin Rohrmann (46. Marco Dölfel), Christian Rupp, Timo Pfeuffer - Trainer: Artur Dobler
SV Wettelsheim: Marlon Roth, Max Stoll, Lukas Hörner, Tom Wöllmer, Simon Renner (50. Flo Löw), Matthias Lehmeyer, Valon Pjetraj (50. Noah Boscher), Tim Ruppert (80. Adrian Späth), Julian Dürnberger, Florian Bunz, Benedikt Auernhammer - Trainer: Günther Roth
Schiedsrichter: Duran Yildiz (Eichstätt) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Marco Dölfel (63.), 1:1 Tim Ruppert (74. Foulelfmeter), 2:1 Marco Dölfel (81.), 2:2 Flo Löw (82.), 3:2 Marco Dölfel (89.)
Gelb-Rot: Andy Prosiegel (80./SV Cronheim/Handspiel)