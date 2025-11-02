Cronenberger SC zerlegt Hackenberg, Vohwinkel stolpert bei Aufsteiger

Der Landesliga-Absteiger aus Cronenberg hat zum Kellerduell gegen die SG Hackenberg eingeladen und zerlegt in einer starken zweiten Hälfte die Gäste. Der FSV Vohwinkel ist eigentlich das Team der Stunde, muss beim Aufsteiger aus Wuppertal allerdings eine herbe Niederlage hinnehmen. Germania Reusrath findet nach zwei Remis wieder in die Spur und siegt bei Türkgücü Velbert. Das war der zwölfte Spieltag!
Sowohl der Cronenberger SC als auch die Gäste der SG Hackenberg stecken in der unteren Tabellenregion fest und kommen bislang nicht wirklich in Fahrt. Heute zeigen die Gastgeber, warum sie mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben wollen. Schon in der ersten Hälfte liegt das Chancenplus aufseiten der Grün-Weißen. Peter Kinge (19.) bringt die Heimmannschaft mit dem einzigen Treffer in dieser Halbzeit in Führung. Mit Wiederanpfiff sollte der CSC weiter Druck ausüben und in einer furiosen halben Stunde die Abwehrreihe der SG komplett zerlegen. Den Anfang macht Kleomenis Tsioutsioulitis (61.), der außerhalb des Sechzehners das Spielgerät in die Ecke schweißt. Kurz darauf erhöht Hakan Türkmen (67.) auf 3:0, ehe Luis Rosenecker (70.) keine fünf Minuten später den vierten Treffer erzielt. Das Spiel ist schon entschieden, aber Aldin Hamidovic (84.) setzt noch einen drauf und trifft zum 5:0-Endstand. Cronenberg steht so mit einem Punkt Vorsprung knapp über dem Strich, während der Aufsteiger aus Hackenberg das Nachsehen hat und auf Platz 17 steht.
Eigentlich sollte das Team von Tobias Orth mit Viktoria Wuppertal auf einen vergleichsweise leichteren Gegner treffen: Der FSV Vohwinkel ist schon seit ganzen acht Spielen ungeschlagen und hat die Maximal-Ausbeute eingefahren. Die Serie reißt allerdings gegen die Gäste aus Wuppertal. Die Viktoria geht in der ersten Hälfte in Form von Ans Al Khalil (32.) in Führung. Nermin Hadzic (64.), der in der vergangenen Saison seine Mannschaft mit 46 Saisontreffern förmlich im Alleingang in die Bezirksliga geschossen hat, erhöht auf 2:0 – eine ungewohnte Situation für den FSV. Bezirksliga-Top-Torjäger Alphonso Henock Manata (79.) netzt zum Anschluss ein und bringt noch einmal Spannung in die Partie. Die Vohwinkel-Hoffnungen werden kurze Zeit später zerschossen: Ilyas Ikan Asbih (81.) erzielt den Treffer zum 3:1. Viel soll vom vermeintlichen Favoriten nicht kommen. Viktoria Wuppertal gewinnt überraschend im Wuppertaler Stadtduell und klettert in der Tabelle auf Platz 13.
MATCH-14182814]
13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 W - Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Jugoslavija
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Vel
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - RW Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SV Solingen
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Reusrath - Vohwinkel
So., 09.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - SSV Germania
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Richrath
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Hackenberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Richrath
So., 16.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SV 09/35 W
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - SC Reusrath
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSVg Velbert II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Berghausen - DV Solingen II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Jugoslavija - BV Gräfrath
So., 16.11.25 15:45 Uhr Ronsdorf - SC Viktoria
So., 16.11.25 16:00 Uhr SSV Germania - HSV Langenf.