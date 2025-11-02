Cronenberger SC zerlegt Hackenberg, Vohwinkel stolpert bei Aufsteiger

Sowohl der Cronenberger SC als auch die Gäste der SG Hackenberg stecken in der unteren Tabellenregion fest und kommen bislang nicht wirklich in Fahrt. Heute zeigen die Gastgeber, warum sie mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben wollen. Schon in der ersten Hälfte liegt das Chancenplus aufseiten der Grün-Weißen. Peter Kinge (19.) bringt die Heimmannschaft mit dem einzigen Treffer in dieser Halbzeit in Führung. Mit Wiederanpfiff sollte der CSC weiter Druck ausüben und in einer furiosen halben Stunde die Abwehrreihe der SG komplett zerlegen. Den Anfang macht Kleomenis Tsioutsioulitis (61.), der außerhalb des Sechzehners das Spielgerät in die Ecke schweißt. Kurz darauf erhöht Hakan Türkmen (67.) auf 3:0, ehe Luis Rosenecker (70.) keine fünf Minuten später den vierten Treffer erzielt. Das Spiel ist schon entschieden, aber Aldin Hamidovic (84.) setzt noch einen drauf und trifft zum 5:0-Endstand. Cronenberg steht so mit einem Punkt Vorsprung knapp über dem Strich, während der Aufsteiger aus Hackenberg das Nachsehen hat und auf Platz 17 steht.

