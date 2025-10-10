Cronenberg zu Gast beim SVW, Ronsdorf im Topspiel gefordert

Sowohl die Spitzengruppe, als auch die Gruppe im Kampf um den Klassenerhalt ist noch recht breit, und alles ist noch in Schlagdistanz. An diesem Spieltag gastiert der Cronenberger SC beim SV Wermelskirchen und könnte so den Sprung vom 16. Platz auf den elften Platz schaffen. Außerdem erwartet der TSV Ronsdorf den FSV Vohwinkel: beide Mannschaften könnten einen großen Schritt in Richtung Tabellenspitze machen. Das ist der 9. Spieltag!
Nach dem Landesliga-Abstieg läuft es für den Cronenberger SC noch nicht rund. Allerdings hatte es das bisherige Programm des CSC in sich: Sechs Partien gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Mit dem SV Wermelskirchen müssen die Wuppertaler nach ihrem Umbruch bei einem Gegner antreten, der auf dem Papier auf Augenhöhe ist. Andererseits präsentieren sich die Wermelskirchener zuletzt äußerst stabil: Sie holten sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen und konnten damit ihren verkorksten Saisonstart etwas vergessen machen. Sollten sich die Grün-Weißen am Sonntag durchsetzen, wäre das ein großer Schritt aus dem Tabellenkeller, und sie würden am SVW vorbeiziehen. Andersherum würde der SV in Schlagdistanz des unteren Tabellendrittels bleiben. Im Dönges-Eifgen-Stadion ist eine intensive Partie zu erwarten.
Das Topspiel dieser Woche wird in Ronsdorf ausgetragen. Der Siebtplatzierte TSV fordert den Drittplatzierten FSV Vohwinkel heraus. Mit einem Dreier könnte der FSV dem Spitzenreiter aus Reusrath gefährlich nahkommen, während der TSV Ronsdorf mit den Vohwinklern gleichziehen würde. Die Mannschaft der Stunde kommt allerdings aus Vohwinkel: Fünf Siege aus den letzten fünf Spielen – keine andere Mannschaft der Liga ist derzeit so erfolgreich. Herausragend war vor allem der Sieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Solingen, bei dem die Vohwinkler ein packendes 4:3 für sich entschieden. Anders wird es im Wuppertal-Duell voraussichtlich nicht aussehen: Die Rot-Weißen werden alles daran setzen, ihre Siegesserie fortzusetzen und zum Reusrath-Verfolger Nummer eins zu werden, während der TSV alles daransetzen wird, die formstarken Vohwinkler zu ärgern
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - RW Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Jugoslavija
So., 26.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - SV Solingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Türkgücü Vel
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Vohwinkel
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - Richrath