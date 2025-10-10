Cronenberg zu Gast beim SVW, Ronsdorf im Topspiel gefordert

Nach dem Landesliga-Abstieg läuft es für den Cronenberger SC noch nicht rund. Allerdings hatte es das bisherige Programm des CSC in sich: Sechs Partien gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Mit dem SV Wermelskirchen müssen die Wuppertaler nach ihrem Umbruch bei einem Gegner antreten, der auf dem Papier auf Augenhöhe ist. Andererseits präsentieren sich die Wermelskirchener zuletzt äußerst stabil: Sie holten sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen und konnten damit ihren verkorksten Saisonstart etwas vergessen machen. Sollten sich die Grün-Weißen am Sonntag durchsetzen, wäre das ein großer Schritt aus dem Tabellenkeller, und sie würden am SVW vorbeiziehen. Andersherum würde der SV in Schlagdistanz des unteren Tabellendrittels bleiben. Im Dönges-Eifgen-Stadion ist eine intensive Partie zu erwarten.

Topspiel in Ronsdorf