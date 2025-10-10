 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Der SVW muss gegen den Landesliga-Absteiger ran
Der SVW muss gegen den Landesliga-Absteiger ran – Foto: SSVg Velbert 02

Cronenberg zu Gast beim SVW, Ronsdorf im Topspiel gefordert

Bezirksliga, Gruppe 2: Der 9. Spieltag steht bevor, und langsam zeichnet sich ab, was die Saison verspricht. In dieser Gruppe ist sowohl um die Spitzenplätze als auch um den Klassenerhalt ein enges Rennen zu erwarten.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Sowohl die Spitzengruppe, als auch die Gruppe im Kampf um den Klassenerhalt ist noch recht breit, und alles ist noch in Schlagdistanz. An diesem Spieltag gastiert der Cronenberger SC beim SV Wermelskirchen und könnte so den Sprung vom 16. Platz auf den elften Platz schaffen. Außerdem erwartet der TSV Ronsdorf den FSV Vohwinkel: beide Mannschaften könnten einen großen Schritt in Richtung Tabellenspitze machen. Das ist der 9. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

Formstarkes Wermelskirchen erwartet Landesliga-Absteiger

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

Nach dem Landesliga-Abstieg läuft es für den Cronenberger SC noch nicht rund. Allerdings hatte es das bisherige Programm des CSC in sich: Sechs Partien gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Mit dem SV Wermelskirchen müssen die Wuppertaler nach ihrem Umbruch bei einem Gegner antreten, der auf dem Papier auf Augenhöhe ist. Andererseits präsentieren sich die Wermelskirchener zuletzt äußerst stabil: Sie holten sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen und konnten damit ihren verkorksten Saisonstart etwas vergessen machen. Sollten sich die Grün-Weißen am Sonntag durchsetzen, wäre das ein großer Schritt aus dem Tabellenkeller, und sie würden am SVW vorbeiziehen. Andersherum würde der SV in Schlagdistanz des unteren Tabellendrittels bleiben. Im Dönges-Eifgen-Stadion ist eine intensive Partie zu erwarten.

Topspiel in Ronsdorf

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00
S

Das Topspiel dieser Woche wird in Ronsdorf ausgetragen. Der Siebtplatzierte TSV fordert den Drittplatzierten FSV Vohwinkel heraus. Mit einem Dreier könnte der FSV dem Spitzenreiter aus Reusrath gefährlich nahkommen, während der TSV Ronsdorf mit den Vohwinklern gleichziehen würde. Die Mannschaft der Stunde kommt allerdings aus Vohwinkel: Fünf Siege aus den letzten fünf Spielen – keine andere Mannschaft der Liga ist derzeit so erfolgreich. Herausragend war vor allem der Sieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Solingen, bei dem die Vohwinkler ein packendes 4:3 für sich entschieden. Anders wird es im Wuppertal-Duell voraussichtlich nicht aussehen: Die Rot-Weißen werden alles daran setzen, ihre Siegesserie fortzusetzen und zum Reusrath-Verfolger Nummer eins zu werden, während der TSV alles daransetzen wird, die formstarken Vohwinkler zu ärgern

Weitere Partien des Spieltags:

Hackenberg - SV Solingen

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

HSV Langenf. - Berghausen

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:15live

SSV Germania - Türkgücü Vel

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:00

DV Solingen II - BV Gräfrath

So., 12.10.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
12:45live

SSVg Velbert II - RW Wülfrath

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
13:00

SC Reusrath - Richrath

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30live

SC Viktoria - Jugoslavija

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00

___________

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - RW Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Jugoslavija
So., 26.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - SV Solingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Türkgücü Vel
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Vohwinkel
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - Richrath

>>> Hier gehts zum Spielplan

Aufrufe: 010.10.2025, 18:30 Uhr
Linus BienAutor