Crocodiles Herongen suchen trotz 28 Spielern dringend Verstärkung

Während die WM in Mexiko, Kanada und den USA weltweit Millionen fesselt und König Fußball die Schlagzeilen dominiert, boomt der Sport auch in Deutschland. Fußball bleibt die beliebteste Sportart – doch Technik, Ausdauer und Kraft sind nicht für alle selbstverständlich.
Deshalb entstehen bundesweit immer mehr Teams für übergewichtige Fußballspielerinnen und Fußballspieler. Eines davon sorgt im Kreis Kleve für Aufmerksamkeit: die Crocodiles Herongen. Auf Social Media präsentieren sie sich stolz: „Wir sind Deutschlands westlichstes Team für übergewichtige Fußballspieler/innen.“ Trotz großem Kader hat das Team jedoch ein ernstes Problem.
„Wir suchen dringend neue Spieler“, sagt Teamgründer und Trainer Mathias Weißköppel. Zwar gehören 28 Spielerinnen und Spieler zum Team, doch der harte Kern bestehe nur aus zehn bis 15 Aktiven. Weißköppel betont: „Die Stimmung und der Teamgeist sind super. Wir sind keine typische Kreisliga-Mannschaft. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, und es gibt keinen Leistungsdruck.“ Willkommen sei jeder, der Fußball liebt – egal ob Anfänger oder erfahren.
Die Crocodiles Herongen spielen im offiziellen Ligabetrieb der Übergewichtigen-Liga NRW. Nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr wird die Liga nun zweigeteilt. Die Heronger starten im Spätsommer in der neuen zweiten Liga – und messen sich mit anderen „Schwergewichten“ aus ganz NRW.
Neue Spieler müssen jedoch eine klare Voraussetzung erfüllen: „Der Body-Mass-Index muss mindestens bei 31 liegen“, sagt Weißköppel. Der BMI zeigt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße. Bei der Anmeldung werde er geprüft. Da viele Mitglieder Gewicht verlieren möchten, gilt eine Untergrenze: Männer dürfen bis BMI 28, Frauen bis BMI 26 abnehmen – sonst wären die Kräfteverhältnisse nicht mehr fair.
Auch Reisebereitschaft ist wichtig: Zehn Ligaspiele stehen pro Saison an – fünf Heimspiele in Herongen, fünf auswärts. Gelegentlich gibt es auch Freundschaftsspiele. Gespielt wird auf dem Kleinfeld auf Kleintore – zweimal 35 Minuten mit sieben Feldspielern plus Torwart.
Trainiert wird montags und donnerstags ab 19.30 Uhr auf dem Sportplatz in Herongen. „Wir arbeiten an Technik und Passübungen. Ausdauertraining machen wir eher weniger“, sagt Weißköppel, der einen Trainerschein besitzt und das Team gemeinsam mit einem Kompagnon betreut.
Im gesamten Kreis Kleve gibt es nur zwei Teams dieser Art: die Crocodiles Herongen und den DFC Blood Pressure aus Vernum. Das sorgt für große Anziehungskraft – Mitglieder kommen unter anderem aus Duisburg, Wachtendonk und Goch.
Wer Interesse hat, Mitglied zu werden oder sich das Ganze erst einmal unverbindlich anzuschauen, kann sich bei Mathias Weißköppel melden (015231850262, crocodiles@sv-herongen.de). Infos gibt es auch bei Facebook (crocodilesherongen) sowie bei Instagram (crocodiles_herongen).