Crocodiles Herongen suchen trotz 28 Spielern dringend Verstärkung Deutschlands westlichstes Team für übergewichtige Fußballer sucht trotz 28 Spielern händeringend weitere Teammitglieder: Warum Trainer Mathias Weißköppel neue Kräfte für die zweite Übergewichtigen‑Liga NRW braucht – und welche BMI‑Vorgabe gilt. von RP / Christian Cadel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Crocodiles Herongen möchten ihren Kader verstärken. – Foto: Sascha Skroblin

Während die WM in Mexiko, Kanada und den USA weltweit Millionen fesselt und König Fußball die Schlagzeilen dominiert, boomt der Sport auch in Deutschland. Fußball bleibt die beliebteste Sportart – doch Technik, Ausdauer und Kraft sind nicht für alle selbstverständlich.

Deshalb entstehen bundesweit immer mehr Teams für übergewichtige Fußballspielerinnen und Fußballspieler. Eines davon sorgt im Kreis Kleve für Aufmerksamkeit: die Crocodiles Herongen. Auf Social Media präsentieren sie sich stolz: „Wir sind Deutschlands westlichstes Team für übergewichtige Fußballspieler/innen.“ Trotz großem Kader hat das Team jedoch ein ernstes Problem. Crocodiles Herongen suchen dringend Verstärkung „Wir suchen dringend neue Spieler“, sagt Teamgründer und Trainer Mathias Weißköppel. Zwar gehören 28 Spielerinnen und Spieler zum Team, doch der harte Kern bestehe nur aus zehn bis 15 Aktiven. Weißköppel betont: „Die Stimmung und der Teamgeist sind super. Wir sind keine typische Kreisliga-Mannschaft. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, und es gibt keinen Leistungsdruck.“ Willkommen sei jeder, der Fußball liebt – egal ob Anfänger oder erfahren.

Die Crocodiles Herongen spielen im offiziellen Ligabetrieb der Übergewichtigen-Liga NRW. Nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr wird die Liga nun zweigeteilt. Die Heronger starten im Spätsommer in der neuen zweiten Liga – und messen sich mit anderen „Schwergewichten“ aus ganz NRW. BMI mindestens 31: Diese Voraussetzungen müssen neue Mitglieder erfüllen Neue Spieler müssen jedoch eine klare Voraussetzung erfüllen: „Der Body-Mass-Index muss mindestens bei 31 liegen“, sagt Weißköppel. Der BMI zeigt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße. Bei der Anmeldung werde er geprüft. Da viele Mitglieder Gewicht verlieren möchten, gilt eine Untergrenze: Männer dürfen bis BMI 28, Frauen bis BMI 26 abnehmen – sonst wären die Kräfteverhältnisse nicht mehr fair.