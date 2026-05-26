Crocodiles Herongen setzen ein Zeichen gegen Mobbing und für Vielfalt

Beide Mannschaften verfolgen ähnliche Ziele: mehr Menschlichkeit, mehr Chancengleichheit, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder Gewicht. Die Crocodiles bieten Menschen mit Übergewicht einen fairen Weg zurück in den Sport und in eine Gemeinschaft, in der Bewegung und Spaß im Vordergrund stehen. Gleichzeitig sind sie Teil der Übergewichtigen‑Fußballliga ÜFL NRW, in der seit drei Spielzeiten 16 bis 20 Teams antreten.

Damit erhalten Spielerinnen und Spieler, die im regulären Ligabetrieb kaum Einsatzzeiten hätten, die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und auch Anerkennung für ihre Leistungen zu bekommen. Auch die „Ziemlich Besten Freunde“ setzen ein klares Zeichen: Jeder Mensch ist willkommen, jeder zählt.