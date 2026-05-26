Crocodiles Herongen setzen ein Zeichen gegen Mobbing und für Vielfalt

In Herongen ist ein besonderes Fußballspiel über die Bühne gegangen, das mehr wollte als nur Tore liefern. Die Crocodiles Herongen, ein Team für übergewichtige Spielerinnen und Spieler, empfingen die „Ziemlich Besten Freunde“ aus Leuth – ein Inklusionsteam, das für Offenheit und Vielfalt steht. Das Duell war aber kein Kampf um Punkte.
Die Partie war vielmehr ein gemeinsames Statement gegen Mobbing. Auf dem Platz ging es dennoch intensiv zur Sache. Chancen auf beiden Seiten, viele Treffer – am Ende setzten sich die Gäste aus Leuth mit 7:2 gegen die Crocodiles Herongen durch.
Beide Mannschaften verfolgen ähnliche Ziele: mehr Menschlichkeit, mehr Chancengleichheit, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder Gewicht. Die Crocodiles bieten Menschen mit Übergewicht einen fairen Weg zurück in den Sport und in eine Gemeinschaft, in der Bewegung und Spaß im Vordergrund stehen. Gleichzeitig sind sie Teil der Übergewichtigen‑Fußballliga ÜFL NRW, in der seit drei Spielzeiten 16 bis 20 Teams antreten.
Damit erhalten Spielerinnen und Spieler, die im regulären Ligabetrieb kaum Einsatzzeiten hätten, die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu zeigen und auch Anerkennung für ihre Leistungen zu bekommen. Auch die „Ziemlich Besten Freunde“ setzen ein klares Zeichen: Jeder Mensch ist willkommen, jeder zählt.
Für die Region taten beide Teams ebenfalls etwas Gutes. Die Einnahmen des Spiels gingen an den Verein Alte Kirche Herongen und den Tierhof Straelen. Neue Mitspielerinnen, Mitspieler und Unterstützer sind bei beiden Mannschaften jederzeit willkommen.
Infos zu den Crocodiles Herongen gibt es unter 015231850262, per E-Mail an crocodiles@sv-herongen.de oder unter www.sv-herongen.de