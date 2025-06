Crocodiles Herongen Gast beim ÜFL NRW Meister Heavywheights Westhofen

Bei besten Fussballwetter war es von Beginn an ein heiß umkämpftes Spiel, dass auch für die Zuschauer einige schöne Spielszenen und Highlights zu bieten hatte.

Am Ende gab es einen verdienten 5:0 Heimsieg für die Heavywheights, für die Liga Neulinge aus Herongen aber ein respektables Ergebnis, sie konnten lange Zeit beim Meister richtig gut mithalten.

Für die Heronger geht es nun am 13.07 gegen die Pandas Borken in einem einem Heimspiel um die ersten Punkte ihrer Ligageschichte in der ÜFL NRW weiter.

Die Heavywheights reisen am 29.06 zu den Giant Oaks nach Duisburg.