Croatia verteidigt Tabellenführung - Abstiegskampf entschieden?

Wilmersdorf wollte zurück an die Tabellenspitze und hat das geschafft. Zumindest vorerst. Nach Rückstand - Sunday traf in der 23. Minute für Türkspor - drehten die Wilmersdorfer das Spiel. In der 89. Minute glich Türkspor aus, doch Wilmersdorf schlug noch einmal zurück und erzielte durch Ahmadisad-Yekta in der 90.+2 das Siegtor. Damit übernimmt das Team von Karim Benyamina bis mindestens morgen die Tabellenführung. Dann spielt Croatia gegen Polar Pinguin und kann nachziehen.

Ist der Abstiegskampf entschieden? Es scheint so. Denn Teutonia verliert bei Biesdorf mit 3:1 und hat weiter sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei immer weniger werdenden Spielen, die noch ausstehen. In einer kuriosen Anfangsphase brachte März die Hausherren schon nach wenigen Sekunden in Führung. In der vierten Minute glich Teutonia aus, doch März traf nur wenige Augenblicke später (6.) erneut. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Youssef den Deckel drauf.

---