Croatia und Tuttlingen retten Punkte – Ergenzingen belohnt sich spät

Der 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 3, endete heute mit drei Begegnungen, die allesamt von Wendungen, aufkommender Spannung und späten Treffern geprägt waren. Während Croatia Reutlingen dem Favoriten aus Balingen einen Punkt abtrotzte, zeigte Tuttlingen Moral gegen Harthausen/Scher. Auch Ergenzingen meldete sich nach Rückstand zurück.

Bereits zur Pause führte der VfL Nagold mit 2:0. Jonny Rothfuß (29.) und Fabian Mücke (36.) legten für die Gäste vor. Nach dem Seitenwechsel gelang der SG Empfingen durch Sergen Erdem (61.) der Anschluss, doch Marc Rück (78.) stellte den Abstand und damit den Endstand her. ---

Vor 100 Zuschauern kam der Tabellenführer SV Zimmern nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger VfL Mühlheim hinaus. Nino Rebholz brachte die Gäste in der 60. Minute mit 0:1 in Führung und sorgte für einen überraschenden Stimmungsschock im Stadion. Doch Zimmern zeigte Moral und kam zurück: Jannik Thieringer erzielte in der 82. Minute den 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Schlussphase blieb Zimmern der späte Sieg verwehrt. ---

Der VfL Pfullingen erlebte einen bitteren Nachmittag. Vor 100 Zuschauern musste sich der Absteiger dem SSC Tübingen mit 0:1 geschlagen geben – und das denkbar spät. Lars Lack traf in der 90. Minute zum 0:1 und bescherte seinem Team einen emotionalen Auswärtssieg. ---

Die Spvgg Freudenstadt setzte ein wichtiges Lebenszeichen und gewann vor 102 Zuschauern mit 2:1 gegen den FC 07 Albstadt. Armen Dzaferi traf in der 8. Minute zum 0:1 für die Gäste. Doch Freudenstadt reagierte schnell: Leon Lisicar glich in der 19. Minute zum 1:1 aus. In der 69. Minute brachte Mert Karaaslan die Gastgeber mit 2:1 in Führung – ein Treffer, der am Ende drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf einbrachte. ---

Der SV Nehren feierte vor 95 Zuschauern einen emotionalen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Bösingen. Burak Dursun erzielte in der 73. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit legte Benedikt Rammeiser in der 90.+3 Minute das 2:0 nach. Bösingen erzielte in der 90.+5 Minute durch Jannik Botzenhart noch den 2:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg Nehrens geriet nicht mehr in Gefahr. ---

Croatia Reutlingen setzte früh ein Ausrufezeichen und zeigte, dass es dem Tabellenzweiten nicht kampflos das Feld überlassen würde. Bereits in der 9. Minute traf Vincenzo Giambrone zum 1:0, ein Treffer, der der Mannschaft sichtbar Auftrieb gab. Nach der Pause zeigte die TSG Balingen II jedoch, weshalb sie im Aufstiegsrennen eine bedeutende Rolle spielt. Samuel Schneider glich in der 48. Minute aus, nur sechs Minuten später brachte Noah Neff die Gäste in der 54. Minute mit 2:1 in Führung. Doch Croatia gab nicht auf. Altan Yildiz belohnte diesen Einsatz mit dem Ausgleichstreffer in der 67. Minute. ---

Tuttlingen startete engagiert und legte früh die Basis für eine unterhaltsame Partie. Nico Romano traf in der 11. Minute zur 1:0-Führung, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Sebastian Dahlke stellte nur drei Minuten später in der 14. Minute auf 1:1. Kurz vor der Pause gelang erneut Dahlke in der 45. Minute die Führung für die Gäste. Buba Camara traf in der 54. Minute zum 2:2. Beide Teams hatten anschließend Phasen, in denen sie die Partie hätten entscheiden können. Am Ende stand ein Remis. ---

Seedorf fand nach 35 Minuten den ersten Durchbruch: Mario Grimmeißen traf zur 1:0-Führung und sorgte dafür, dass die Gäste mit einem leichten psychologischen Vorteil in die Pause gingen. Ergenzingen steckte jedoch nicht zurück. In der 70. Minute fiel schließlich der Ausgleich. Julian Ciossek traf zum 1:1. In den letzten Minuten hatten beide Mannschaften Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden.