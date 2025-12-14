Croatia Stuttgart gewinnt den NTRT-Hallencup in Reutlingen

Ein Turniertag unter maximaler Belastung

Der heutige Sonntag begann früh und endete spät. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein eng getakteter Spielplan und kaum Erholungsphasen stellten höchste Anforderungen an Physis und Konzentration. Die Hauptrunde vereinte die besten Teams des Vortags mit namhaften Mannschaften aus höheren Spielklassen.

Gruppe A: Croatia Stuttgart setzt früh ein Ausrufezeichen

In der Gruppe A übernahm Croatia Stuttgart von Beginn an die Kontrolle. Siege gegen SV Croatia Reutlingen, SGM Dettingen/Glems, TSV Altdorf und TSV Ofterdingen führten zu zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 11:2. Die Mannschaft präsentierte sich kompakt, effizient und spielbestimmend.

Hinter Croatia Stuttgart entwickelte sich ein enger Kampf um Rang zwei. TSV Altdorf und SV Croatia Reutlingen kamen jeweils auf sechs Punkte, wobei Altdorf dank des besseren Torverhältnisses weiterkam. SGM Dettingen/Glems und TSV Ofterdingen mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen.

Gruppe B: Nagold und Albstadt dominieren

Die Gruppe B wurde von zwei Mannschaften geprägt. Der VfL Nagold und der FC 07 Albstadt erreichten jeweils zehn Punkte. Nagold überzeugte mit klaren Siegen, darunter ein 5:0 gegen Radnik Sindelfingen und ein 4:0 gegen Sportfreunde Gechingen. Albstadt hielt mit hohem Offensivtempo dagegen.

Der VfL Pfullingen folgte mit sechs Punkten, während Gechingen und Radnik Sindelfingen frühzeitig aus dem Rennen um die K.-o.-Plätze ausschieden.

Gruppe C: Ausgeglichenheit bis zur letzten Minute

In der Gruppe C zeigte sich die größte Ausgeglichenheit. Der BSV 07 Schwenningen setzte sich mit neun Punkten an die Spitze, gefolgt vom SSV Reutlingen mit sieben Punkten. Beide Teams profitierten von stabilen Leistungen über mehrere Spiele hinweg. Der VfL Pfullingen und die SG Reutlingen blieben mit jeweils sechs Punkten knapp hinter den Qualifikationsrängen.

Gruppe D: Bernhausen behauptet sich

Die Gruppe D bot intensive Duelle. Der SV 03 Tübingen sammelte neun Punkte und gewann die Gruppe knapp vor dem TSV Bernhausen, der mit acht Punkten folgte. Frickenhausen und Croatia Reutlingen II zeigten offensive Ansätze, verpassten aber den Einzug in die K.-o.-Runde. Der SSC Tübingen blieb abgeschlagen.

Die K.-o.-Phase erhöht den Druck

Mit Beginn der Viertelfinals änderte sich des Turniers spürbar. Croatia Stuttgart setzte sich mit 5:3 gegen den FC 07 Albstadt durch. Der VfL Nagold bezwang den TSV Altdorf klar mit 3:0. Bernhausen rang Schwenningen mit 2:1 nieder, während der SSV Reutlingen den SV 03 Tübingen nach Neunmeterschießen ausschaltete.

Halbfinals mit klaren Aussagen

Im ersten Halbfinale bestätigte Croatia Stuttgart seine starke Tagesform mit einem 3:0 gegen den VfL Nagold. Die Mannschaft blieb defensiv stabil und nutzte ihre Chancen konsequent. Das zweite Halbfinale gewann der TSV Bernhausen mit 4:2 gegen den SSV Reutlingen.

Das kleine Finale entscheidet über das Podium

Im Spiel um Platz drei trafen der VfL Nagold und der SSV Reutlingen aufeinander. Nagold setzte sich mit 1:0 durch und beendete das Turnier auf dem Podest. Reutlingen blieb trotz starker Gruppenphase ohne Medaille.

Ein Finale mit klarer Handschrift

Das Endspiel zwischen Croatia Stuttgart und dem TSV Bernhausen war der Schlusspunkt eines langen Turniertages. Croatia Stuttgart ließ keine Zweifel aufkommen und gewann mit 3:0. Die Mannschaft krönte damit eine starke Turnierleistung, die bereits in der Gruppenphase begonnen hatte und sich konsequent durch die K.-o.-Runde zog.

Ein Turnier mit nachhaltiger Wirkung

Der NTRT-Hallencup 2025 bestätigte am zweiten Turniertag eindrucksvoll das Potenzial dieses neuen Formats. Hochklassige Teams, klare sportliche Entscheidungen und eine durchgehend hohe Intensität prägten den heutigen Sonntag in der Storlach-Halle. Mit Croatia Stuttgart stellte das Turnier einen verdienten Sieger, der spielerische Qualität und taktische Disziplin vereinte. Der Hallencup hinterlässt den Eindruck eines Wettbewerbs, der sich fest im regionalen Hallenfußball etablieren kann.