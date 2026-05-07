Croatia setzt dickes Ausrufezeichen für die Berlin-Liga

Kühn war im Sommer 2024 vom BFC Preussen zu Croatia gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem absoluten Leistungsträger. Mit starken Auftritten und seiner Routine hatte der Schlussmann maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Vorsaison, in der sich Croatia die Berliner Meisterschaft sicherte und den Aufstieg in die Oberliga feiern durfte.

Der SD Croatia kann auch in der kommenden Saison auf Pascal Kühn bauen. Der erfahrene Torhüter hat seinen Vertrag bei den Tempelhofern verlängert und setzt damit ein wichtiges Zeichen nach dem sportlichen Rückschlag des wohl kommenden Abstiegs (Relegationsplatz nicht mehr zu erreichen) aus der NOFV-Oberliga Nord.

Auch wenn die jüngste Spielzeit sportlich enttäuschend verlief und der Gang zurück in die Berlin-Liga nicht verhindert werden konnte, bleibt Kühn dem Verein treu. Für Croatia ist die Verlängerung ein wichtiges Signal im anstehenden Neuaufbau. Gerade auf der Torwartposition setzen die Tempelhofer weiterhin auf Stabilität, Erfahrung und Führungsqualität. Der 29-Jährige bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit. In seiner Laufbahn stand Kühn unter anderem für den Berliner AK, Viktoria Berlin, den VfL Halle 96 sowie den BFC Preussen zwischen den Pfosten.

Mit der Verlängerung des Aufstiegskeepers hofft der SD Croatia nun auf eine erfolgreiche Neuausrichtung in der Berlin-Liga – mit dem klaren Ziel, schnell wieder oben anzugreifen.

Pasacal Kühn

SD Croatia

NOFV-Oberliga Nord

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