Croatia schießt sich Richtung Titel - Absteiger stehen fest

Wilmersdorf begann druckvoll, Wilmersdorf begann gut und belohnte sich folgerichtig mit dem 0:1 durch Kupfer, der per Kopf traf. Auf der anderen Seite wurde Empor nach Ecken gefährlich. Zunächst glich Albrecht nach einer am kurzen Pfosten verlängerten Ecke aus, zehn Minuten später brachte er Empor nach einem weiteren Standard in Führung. Wilmersdorf schlug zurück, wieder traf Kupfer und glich kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang entschied schließlich ein Handspiel die Partie. Schiedsrichter Dietz zeigte auf den Punkt, Albrecht traf aus elf Metern und brachte Empor auf die Siegerstraße. Ganz nebenbei setzte er sich auch noch an die Spitze der Torjägerliste. Für den 1. FC Wilmersdorf dürfte sich der Kampf um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg nun erledigt haben.