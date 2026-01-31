Croatia Reutlingen II krönt dominanten Hallentag

– Foto: SV Croatia Reutlingen

Der FC Reutlingen Cup 2026 hat in der Storlachhalle eindrucksvoll gezeigt, wie intensiv, torreich und emotional Hallenfußball auf B-Liga-Niveau sein kann. Zwölf Herrenmannschaften traten am heutigen Samstag in drei Gruppen an, gespielt wurde zunächst zehn Minuten, ab dem Viertelfinale zwölf Minuten. Der Turniertag entwickelte sich von Beginn an zu einem Wettbewerb mit klaren Favoriten, überraschenden Wendungen und einer deutlichen Handschrift im Finale. Am Ende setzte sich der SV Croatia Reutlingen II durch und sicherte sich den Turniersieg.

Ein früher Start mit hohem Tempo Bereits am Vormittag begann der Turniermarathon mit der Gruppenphase. Von Beginn an war spürbar, dass viele Teams den Wettbewerb ernst nahmen und auf schnelle Entscheidungen setzten. Die kurze Spielzeit ließ keinen Raum für Abtasten, frühe Tore bestimmten den Rhythmus des gesamten Tages. Schon in den ersten Begegnungen zeigte sich, dass einige Mannschaften offensiv deutlich überlegen agierten.

Gruppe A als Bühne für klare Verhältnisse

In der Gruppe A setzte der BFC Pfullingen II früh ein Ausrufezeichen. Der spätere Gruppensieger erzielte in vier Spielen 20 Tore und kassierte lediglich zwei Gegentreffer. Der 3:1-Auftaktsieg gegen den FC Reutlingen legte den Grundstein, gefolgt von klaren Erfolgen gegen den SV Wannweil II und die Reutlinger Kickers. Besonders deutlich fiel das 11:0 gegen die Kickers aus. Der FC Reutlingen behauptete sich dahinter mit drei Siegen und 15:3 Toren, während die SG Kohlstetten/SV Gächingen mit zwei klaren Erfolgen Rang drei belegte.

Gruppe B mit Croatia-Offensive

In der Gruppe B entwickelte sich ein spannender Kampf um die Spitzenplätze. Die SG Reutlingen II startete mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Croatia Reutlingen II und holte insgesamt sieben Punkte. Croatia Reutlingen II antwortete jedoch mit einer beeindruckenden Torquote. Das 9:0 gegen den TSV Lustnau II und das 6:0 gegen den TSV Mähringen II unterstrichen die Offensivkraft. Lustnau II und Mähringen II mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen.

Gruppe C entscheidet sich spät

Die Gruppe C blieb bis zuletzt offen. Der TSV Mägerkingen und der TSV Neckartenzlingen beendeten die Vorrunde punktgleich. Neckartenzlingen setzte sich unter anderem mit einem 4:1 gegen Mägerkingen durch, während Mägerkingen mit einem deutlichen 4:0 gegen den BFC Pfullingen überzeugte. Diese Ergebnisse führten beide Teams in die K.-o.-Phase.

Viertelfinals bringen erste Zäsur

In den Viertelfinals verschob sich das Kräfteverhältnis spürbar. Der TSV Neckartenzlingen gewann sein Duell gegen die SG Kohlstetten/SV Gächingen mit 1:0. SG Reutlingen II setzte sich mit 3:1 gegen den BFC Pfullingen durch. Für eine Überraschung sorgte der TSV Mägerkingen mit einem 5:0-Sieg gegen den zuvor dominanten BFC Pfullingen II. Dramatisch verlief das Viertelfinale zwischen dem FC Reutlingen und dem SV Croatia Reutlingen II, das nach einem 4:4 erst im Neunmeterschießen mit 7:4 an Croatia ging.

Halbfinals mit klaren Aussagen

Im Halbfinale ließ der SV Croatia Reutlingen II keinen Zweifel an seiner Form. Gegen den TSV Mägerkingen gelang ein souveräner 5:0-Erfolg. Das zweite Halbfinale entwickelte sich zum Nervenspiel: Der TSV Neckartenzlingen setzte sich gegen die SG Reutlingen II erst im Neunmeterschießen mit 6:5 durch.

Platz drei als Fingerzeig

Im Spiel um Platz drei zeigte die SG Reutlingen II nochmals ihre Qualität und besiegte den TSV Mägerkingen klar mit 4:1. Damit bestätigte sie ihre stabile Turnierleistung über den gesamten Tag hinweg.

Finale mit verdientem Sieger

Das Finale brachte schließlich die Entscheidung. Der SV Croatia Reutlingen II traf auf den TSV Neckartenzlingen und setzte sich mit 3:1 durch. Mit einer Mischung aus Effizienz, körperlicher Präsenz und konsequenter Chancenverwertung krönte Croatia einen Turnierverlauf, der spätestens ab der K.-o.-Phase von Dominanz geprägt war.