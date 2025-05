Croatia Reutlingen glänzt, FC Albstadt sorgt für Rottenburger Dämpfer

Trotz einer Gelb-Roten Karte für Matthias Rauser in der 39. Minute dominierte der VfL Nagold das Spiel in Wittendorf. Elias Bürkle traf kurz vor der Pause zum 1:0 (44.), ehe Roman Rieger in der 59. Minute zwischenzeitlich ausglich. Doch Nagold zeigte sich unbeeindruckt: Elias Bürkle (63.), Stefan Wurm (77.) und Jan-Christian Beifuß (88.) sorgten für einen klaren Auswärtssieg.

In einem umkämpften Kellerduell setzte sich der TSV Frommern spät gegen das Schlusslicht TSF Dornhan durch. Anes Kljajic brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung. Andy Zimmermann glich für die Gäste kurz nach der Pause in der 48. Minute aus. Doch Mateo Herceg sorgte mit seinem Treffer in der 89. Minute für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern und den wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Der Aufsteiger BSV 07 Schwenningen überzeugte gegen den SV Nehren. Fabio Chiurazzi avancierte zum Matchwinner: In der 29. Minute erzielte er das 1:0, in der 81. Minute besorgte er mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand.

Im Derby vor 500 Zuschauern trennten sich der SV Seedorf und der VfB Bösingen mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste profitierten zunächst von einem unglücklichen Eigentor durch Moritz Karcher in der 38. Minute. Doch Jonas Haag brachte Seedorf mit seinem Treffer in der 55. Minute zurück in die Partie und sicherte dem Gastgeber einen Zähler.

Ein starker Auftritt des SV Zimmern bescherte den Gästen drei Auswärtspunkte. Deniz Demir brachte Zimmern in der 51. Minute in Führung, David Tamer erhöhte nur vier Minuten später. Zwar konnte Buba Camara in der 87. Minute per Foulelfmeter für Tuttlingen verkürzen, doch der Anschluss kam zu spät.

Die SG Empfingen musste im Aufstiegsrennen einen Dämpfer hinnehmen. In Harthausen ging der Gastgeber durch Matthias Endriss in der 41. Minute in Führung. Dennis Rebmann glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter aus (45.+1). In der zweiten Hälfte blieb es beim Remis, das Empfingen zwei wichtige Punkte im Titelrennen kostet.

