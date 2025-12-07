Croatia putzt Viktoria mit 8:0 weg, Lichtenberg 47 dreht Topduell

Der heutige Abschluss des 16. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord brachte drei Partien, die unterschiedlicher kaum hätten sein können: ein Topduell, das die Rolle eines Titelanwärters schärft, ein Debakel für Viktoria Berlin und ein souveräner Auftritt des Tabellenführers.

Wismar erlebt einen Abend, der kaum gegensätzlicher hätte beginnen und enden können. Zunächst bestimmen die Gäste aus Rostock das Spiel, gehen durch Claas Zamzow in der 32. Minute in Führung und legen nur zehn Minuten später durch Julian Hahnel das 0:2 nach. Ein ernüchternder Zwischenstand für Wismar – und zugleich ein Moment, der die Gastgeber wachrüttelt. Mit dem Anschluss von Niklas Tille in der 45. Minute verändert sich die Atmosphäre. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff markiert Pascal Breier in der 51. Minute den Ausgleich, und plötzlich ist alles möglich. Die Partie kippt endgültig in der 79. Minute, als Lucas Meyer zum 3:2 trifft. ---

Was sich bei Anpfiff noch als offenes Duell ankündigt, entwickelt sich rasch zu einer einseitigen Vorstellung. Bereits in der 4. Minute bringt Gentuar Durmishi Union Klosterfelde in Führung – ein früher Treffer, der den Gästen Selbstvertrauen verleiht und TeBe sichtlich hemmt. Noch vor der Pause erhöht Caner Özcin in der 43. Minute, ehe Emil Gustavus in der 45.+4 Minute das 0:3 setzt. Ein Dreifachschlag, der die Berliner endgültig aus dem Rhythmus bringt. Thilo Gildenberg trifft in der 67. Minute zum 0:4, und als Meuzinho Marcos Maleca in der 84. Minute das 0:5 erzielt, ist die Partie längst entschieden. Die Gelb-Rote Karte gegen Fabian Klawa in der 72. Minute verstärkt zusätzlich das Bild eines Berliner Teams, das an diesem Tag keine Antworten findet. ---

In Siedenbollentin entwickelte sich ein intensives Ringen zweier Teams, die sich mit viel Körperlichkeit und taktischer Disziplin begegneten. Neustrelitz setzte früh Akzente und ging durch Manuel Härtel in der 17. Minute in Führung. Der Aufsteiger antwortete mit Entschlossenheit, fand über den Kampf ins Spiel zurück und glich durch Daniel Eidtner in der 23. Minute aus. Die Partie stand lange auf Messers Schneide, ehe ein später Nackenschlag alles entschied: In der 90. Minute traf Marius Schreiber zum 2:1 für Neustrelitz – ein Treffer, der den Gästen drei enorm wertvolle Punkte bescherte und Siedenbollentin in der Tabelle ausbremste. ---

Im Derbycharakter dieses Spiels lag von Beginn an eine besondere Schwere. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorn, doch erst spät vor der Pause belohnte sich Sparta: Berkin Tonk traf in der 38. Minute zur Führung. Mahlsdorf reagierte und drehte den Lauf der Partie nach Wiederanpfiff binnen weniger Minuten – Nils Wilko Stettin (49.) und Julian Mätzke (58.) stellten auf 2:1. Sparta ließ sich jedoch nicht abschütteln. Dominic Schmüser erzielte in der 70. Minute den Ausgleich und sorgte für eine Schlussphase voller Emotionen. In der Tabelle bringt der Punkt beide Mannschaften etwas weiter. ---

Ein Spiel, das vom Rhythmus her lange ausgeglichen war und in dem beide Teams die Räume eng machten. Kurz vor der Pause erzielte Yuma Suyama in der 44. Minute den einzigen Treffer des Tages. In der zweiten Halbzeit stemmte sich Dynamo Schwerin gegen die drohende Heimniederlage, fand aber keine Lösungen gegen eine disziplinierte Defensive. Der Berliner AK sammelte drei immens wichtige Punkte und hielt den Anschluss ans Mittelfeld, während Schwerin einen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Makkabi startete mit Wucht in das Spitzenspiel. Tyron Koomson verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, doch der frühe Vorteil brachte keine Ruhe. Die Partie wurde zunehmend hitziger – spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Teo Matkovic in der 37. Minute kippte die Kontrolle zugunsten der Gäste. Lichtenberg nutzte die Überzahl: Leon Alfer glich kurz nach der Pause aus (48.), Luis Millgramm drehte in der 70. Minute die Partie, ehe John Gruber in der 89. Minute den Endstand herstellte. ---

Croatia dominierte von Beginn an, während Viktoria kaum Zugriff fand. Bene Brecht eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter (19.) und traf anschließend in der 35. und 40. Minute – ein früher lupenreiner Hattrick, der Viktoria demoralisierte. Nach der Roten Karte für Finn Liepelt (48.) brach Viktoria endgültig auseinander. Croatia spielte befreit und mit großer Spielfreude: Marouan Zghal erhöhte mit Treffern in der 62. und 69. Minute, Süleyman Durmus legte nach (75.), erneut Zghal traf zum 0:7 (78.) und Bara Abu Hamid setzte den Schlusspunkt zum 0:8 (86.). Ein Spiel, das Croatia im Tabellenkeller neuen Atem schenkt. ---