Croatia patzt erneut - Füchse feiern furiosen ersten Sieg des Jahres

Im Duell der Tabellennachbarn teilen sich Türkspor und Polar Pinguin die Punkte. Die Hausherren gingen in der Anfangsviertelstunde in Führung, dann passierte lang wenig. In der 75. Minute sah Polars Erbilgin nach Notbremse die rote Karte. Türkspor nutzte die Überzahl zunächst, erhöhte durch Bustamante vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0. Der Treffer leitete eine wilde Schlussphase ein, in der die Gäste in Unterzahl zunächst verkürzten und schließlich in der 90. Minute ebenfalls per Elfmeter zum Ausgleich trafen.