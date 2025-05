Croatia jubelt: Wilmersdorf verliert Spiel und Tabellenführung

Am Sonntag steht der 29. Spieltag der Berlin-Liga an.

Der Gastgeber legte einen echten Blitzstart hin. Schon nach wenigen Sekunden brachte Yorguner die Mariendorfer im Volkspark in Führung. Nach einer knappen Viertelstunde glich Sunday für die Gäste aus. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Sunday, der traf und das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Dass beim TSV Mariendorf nach knapp einer Stunde Torhüter Pascal Obst vom Platz flog und dann auch noch Kasola die gelb-rote Karte sah, spielte Türkspor in die Karten. In doppelter Überzahl machte Zardoshtian kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Um kurz vor 13 Uhr übernahm Croatia wieder die Tabellenführung. Dank des späten Treffers von Temel (90.+6) sicherte sich das Team von Trainer Ayhan Bilek bei Teutonia drei Punkte und sprang wieder vor Wilmersdorf. Die verloren am späteren Nachmittag und sind nun erneut Verfolger. ---

Stern 1900 rückt Wilmersdorf auf die Pelle. Im Heimspiel gegen Biesdorf brachten Fäßler die Steglitzer vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Den Biesdorfer Ausgleich durch Krause Barrufet konterten Gefrörer und Fäßler per Doppelschlag vor der Pause. Letzterer verschoss vor der Pause sogar noch einen weiteren Elfmeter. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit traf Gefrörer zum 4:1-Endstand. ---

Die Träume vom Titel, die dem einen oder anderen zuletzt vielleicht kamen, dürften hiermit begraben sein. SpaKi verliert sein Heimspiel gegen Türkspor und liegt nun neun Punkte hinter dem neuen Tabellenführer Croatia. Den frühen Führungstreffer durch Turan konnte Spandaus Fall nach einer halben Stunde egalisieren. In der 79. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Sunday den Siegtreffer für Türkspor, die sich mit dem Dreier den Klassenerhalt rechnerisch so gut wie sicherten. ---

Im Kampf um die Plätze ganz oben machte es die VSG Altglienicke II besser. Beim Frohnauer SC drehte die Regionalliga-Reserve einen Rückstand im zweiten Durchgang durch Tomczak und Fayoumi. Cross erzielte das zwischenzeitliche 1:3. Frohnaus Anschlusstreffer kam zu spät. Altglienickes Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nun fünf Punkte. ---

Der SC Charlottenburg setzt den Aufwärtstrend fort und gewinnt auch beim Berliner SC. Dabei drehen die Gäste vom Mommsenstadion einen Rückstand dankt eines Treffers von Ulucay direkt nach Wiederanpfiff und des Tores durch Löbe. Bei nun sieben Punkten Vorsprung auf Teutonia darf man sich wohl zeitnah mit der Planung einer weiteren Berlin-Liga-Saison beschäftigen. ---

Auch für Hohen Neuendorf sieht es richtig gut aus. Der Aufsteiger aus dem Norden trifft bei Polar Pinguin durch Wolf und Draski. Der Anschlusstreffer der Hausherren in der Nachspielzeit ist nur noch Ergebniskosmetik. Auch HND steht sieben Punkte vor Teutonia. ---

Johannisthal gibt sich nicht auf und schlägt Empor. Dennoch rückt der Klassenerhalt aufgrund der Siege von Hohen Neuendorf und dem SCC weiter in die Ferne. Mittelstädt brachte den Vorletzten in Führung, Warncke legte im zweiten Durchgang nach. Empor schlug zurück, traf innerhalb weniger Augenblicke doppelt. In den Schlussminuten entschieden die eingewechselten Schüle und Franke das Spiel zugunsten der Gastgeber. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber weiter neun Punkte. ---

Das Duell, in dem es vermutlich um am wenigsten geht. Hilalspor ist abgeschlagen Letzter, Mariendorf wird die Saison ziemlich sicher auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Für ganz oben wird es aber nicht mehr reichen. ---

Wilmersdorf unterliegt den Füchsen, die so langsam in die Erfolgsspur zurückfinden. Nachdem am vergangenen Wochenende der erste Sieg in diesem Jahr geholt wurde, konnten die Gäste aus Reinickendorf beim bisherigen Tabellenführer nachlegen. Brechler erzielte das goldene Tor in der 17. Minute. Wilmersdorf verliert den Spitzenplatz damit nach nur einer Woche wieder an Croatia.



