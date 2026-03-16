Croatia Hamburg holt 0:3 auf - Groß Borstel dreht Wahnsinnsspiel Bezirksliga Hamburg mit Spektakel, Topspiel-Ansagen und Comebacks: Heidgrabener SV, Dulsberger SC Hanseat, SV Groß Borstel, Croatia Hamburg und Meiendorfer SV sorgen für die Schlagzeilen des Spieltags. von red · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Gute Laune bei Croatia Hamburg. – Foto: Daniel Krämer

In der Bezirksliga Hamburg lieferte der 22. Spieltag reichlich Stoff für große Geschichten: torreiche Wahnsinnsspiele, deutliche Machtdemonstrationen und bemerkenswerte Aufholjagden. Vor allem in West, Süd, Ost und Nord gab es Ergebnisse, die weit über das reine Resultat hinausweisen.

Wer an diesem Spieltag auf die Bezirksliga Hamburg blickte, bekam genau das geliefert, was diese Ebene so reizvoll macht: Emotion, Dynamik und Geschichten, die sich nicht allein an Tabellenständen festmachen lassen. Besonders in der West-Staffel stach das 6:4 des Heidgrabener SV beim VfL Pinneberg heraus. Zehn Tore, mehrere Führungswechsel und ein Spiel, das über weite Strecken völlig offen war - mehr Dramatik lässt sich kaum inszenieren. Dass Pinneberg trotz vier Treffern eines einzelnen Spielers, Niklas Alexander Bargob, leer ausging, machte die Partie nur noch außergewöhnlicher. Parallel dazu setzte der SV Blankenese mit dem 4:2 bei TuS Holstein Quickborn ein eigenes Ausrufezeichen. Nach einer 2:0-Führung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen und trotzdem noch gewinnen - auch das war eine kleine Reifeprüfung. Topspiele, Kantersiege und Comebacks Gestern, 10:45 Uhr SV Uhlenhorst-Adler Uhlen.-Adler Croatia Hamburg Croatia 4 4 Abpfiff Gestern, 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat DSC Hanseat Dersimspor Hamburg Dersimspor 5 0 Abpfiff In der Süd-Staffel schrieb vor allem der Dulsberger SC Hanseat die größte Geschichte des Wochenendes. Das 5:0 gegen Dersimspor Hamburg war weit mehr als ein klarer Sieg - es war eine Machtdemonstration in einem Spiel, das als Topduell deutlich enger erwartet werden durfte. Gerade in solchen Partien offenbart sich oft, wer im Moment wirklich die bessere Form und die größere Zielstrebigkeit mitbringt. Ebenfalls in Erinnerung bleibt das 4:4 zwischen SV Uhlenhorst-Adler und Croatia Hamburg. Nach einem 0:3-Rückstand schien Croatia früh auf verlorenem Posten zu stehen, arbeitete sich dann aber beeindruckend zurück und kam in der Schlussminute noch zum Ausgleich. Solche Spiele erzählen immer auch etwas über Widerstandskraft.

Auch in der Ost-Staffel waren die Schlagzeilen schnell gefunden. Der Meiendorfer SV überrollte den Escheburger SV mit 7:0 und unterstrich eindrucksvoll, wie dominant eine Mannschaft auftreten kann, wenn sie früh die Kontrolle übernimmt. Sieben Tore auswärts sind kein normaler Erfolg, sondern ein Statement. Fast noch emotionaler wirkte allerdings das 3:2 von TuS Aumühle-Wohltorf gegen SC Condor Hamburg II. Weil die Partie mehrfach kippte und erst in der 88. Minute entschieden wurde, hatte dieses Spiel genau jene Zuspitzung, die einen Spieltag besonders macht. Ein Spieltag, der Spuren hinterlässt