Croatia Hamburg holt 0:3 auf - Groß Borstel dreht Wahnsinnsspiel

In der Bezirksliga Hamburg lieferte der 22. Spieltag reichlich Stoff für große Geschichten: torreiche Wahnsinnsspiele, deutliche Machtdemonstrationen und bemerkenswerte Aufholjagden. Vor allem in West, Süd, Ost und Nord gab es Ergebnisse, die weit über das reine Resultat hinausweisen.
Wer an diesem Spieltag auf die Bezirksliga Hamburg blickte, bekam genau das geliefert, was diese Ebene so reizvoll macht: Emotion, Dynamik und Geschichten, die sich nicht allein an Tabellenständen festmachen lassen. Besonders in der West-Staffel stach das 6:4 des Heidgrabener SV beim VfL Pinneberg heraus. Zehn Tore, mehrere Führungswechsel und ein Spiel, das über weite Strecken völlig offen war - mehr Dramatik lässt sich kaum inszenieren. Dass Pinneberg trotz vier Treffern eines einzelnen Spielers, Niklas Alexander Bargob, leer ausging, machte die Partie nur noch außergewöhnlicher. Parallel dazu setzte der SV Blankenese mit dem 4:2 bei TuS Holstein Quickborn ein eigenes Ausrufezeichen. Nach einer 2:0-Führung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen und trotzdem noch gewinnen - auch das war eine kleine Reifeprüfung.
In der Süd-Staffel schrieb vor allem der Dulsberger SC Hanseat die größte Geschichte des Wochenendes. Das 5:0 gegen Dersimspor Hamburg war weit mehr als ein klarer Sieg - es war eine Machtdemonstration in einem Spiel, das als Topduell deutlich enger erwartet werden durfte. Gerade in solchen Partien offenbart sich oft, wer im Moment wirklich die bessere Form und die größere Zielstrebigkeit mitbringt. Ebenfalls in Erinnerung bleibt das 4:4 zwischen SV Uhlenhorst-Adler und Croatia Hamburg. Nach einem 0:3-Rückstand schien Croatia früh auf verlorenem Posten zu stehen, arbeitete sich dann aber beeindruckend zurück und kam in der Schlussminute noch zum Ausgleich. Solche Spiele erzählen immer auch etwas über Widerstandskraft.
Auch in der Ost-Staffel waren die Schlagzeilen schnell gefunden. Der Meiendorfer SV überrollte den Escheburger SV mit 7:0 und unterstrich eindrucksvoll, wie dominant eine Mannschaft auftreten kann, wenn sie früh die Kontrolle übernimmt. Sieben Tore auswärts sind kein normaler Erfolg, sondern ein Statement. Fast noch emotionaler wirkte allerdings das 3:2 von TuS Aumühle-Wohltorf gegen SC Condor Hamburg II. Weil die Partie mehrfach kippte und erst in der 88. Minute entschieden wurde, hatte dieses Spiel genau jene Zuspitzung, die einen Spieltag besonders macht.
Im Norden durfte sich schließlich der SV Groß Borstel als König der Comebacks fühlen. Nach 0:3-Rückstand noch 5:3 gegen SC Union Altona zu gewinnen, ist eine Geschichte, die in jeder Liga herausragt. Solche Wenden gelingen nur, wenn eine Mannschaft nicht nur an sich glaubt, sondern zugleich in den entscheidenden Momenten die richtige Konsequenz im Abschluss zeigt. Ebenfalls bemerkenswert war das späte 2:1 von HSV Barmbek-Uhlenhorst II gegen VfL 93 Hamburg, als die Gastgeber die Partie in der Schlussphase noch komplett drehten.
Unterm Strich war dieser Spieltag deshalb nicht bloß reich an Toren, sondern vor allem reich an Erzählungen. Es gab dominante Favoriten, leidenschaftliche Aufholjagden und Partien, die sich mit jeder Minute neu erfanden. Genau daraus entstehen jene Schlagzeilen, die über ein Wochenende hinaus in Erinnerung bleiben - und die zeigen, wie viel Wucht und Unberechenbarkeit in der Bezirksliga Hamburg steckt.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: