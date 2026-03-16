 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Croatia Hamburg holt 0:3 auf - Groß Borstel dreht Wahnsinnsspiel

Bezirksliga Hamburg mit Spektakel, Topspiel-Ansagen und Comebacks: Heidgrabener SV, Dulsberger SC Hanseat, SV Groß Borstel, Croatia Hamburg und Meiendorfer SV sorgen für die Schlagzeilen des Spieltags.

von red · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser
Gute Laune bei Croatia Hamburg.
Gute Laune bei Croatia Hamburg. – Foto: Daniel Krämer

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Bezirksliga HH Nord
Bezirksliga HH West
Bezirksliga HH Ost
Bezirksliga HH Süd
Niend. TSV II

In der Bezirksliga Hamburg lieferte der 22. Spieltag reichlich Stoff für große Geschichten: torreiche Wahnsinnsspiele, deutliche Machtdemonstrationen und bemerkenswerte Aufholjagden. Vor allem in West, Süd, Ost und Nord gab es Ergebnisse, die weit über das reine Resultat hinausweisen.

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Gestern, 14:00 Uhr
VfL Pinneberg
VfL PinnebergVfL Pinneb.
Heidgrabener SV
Heidgrabener SVHeidgraben
4
6
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
SV Blankenese
SV BlankeneseSV Blankens.
2
4
Abpfiff

Wer an diesem Spieltag auf die Bezirksliga Hamburg blickte, bekam genau das geliefert, was diese Ebene so reizvoll macht: Emotion, Dynamik und Geschichten, die sich nicht allein an Tabellenständen festmachen lassen. Besonders in der West-Staffel stach das 6:4 des Heidgrabener SV beim VfL Pinneberg heraus. Zehn Tore, mehrere Führungswechsel und ein Spiel, das über weite Strecken völlig offen war - mehr Dramatik lässt sich kaum inszenieren. Dass Pinneberg trotz vier Treffern eines einzelnen Spielers, Niklas Alexander Bargob, leer ausging, machte die Partie nur noch außergewöhnlicher. Parallel dazu setzte der SV Blankenese mit dem 4:2 bei TuS Holstein Quickborn ein eigenes Ausrufezeichen. Nach einer 2:0-Führung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen und trotzdem noch gewinnen - auch das war eine kleine Reifeprüfung.

Topspiele, Kantersiege und Comebacks

Gestern, 10:45 Uhr
SV Uhlenhorst-Adler
SV Uhlenhorst-AdlerUhlen.-Adler
Croatia Hamburg
Croatia HamburgCroatia
4
4
Abpfiff

Gestern, 11:15 Uhr
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
5
0
Abpfiff

In der Süd-Staffel schrieb vor allem der Dulsberger SC Hanseat die größte Geschichte des Wochenendes. Das 5:0 gegen Dersimspor Hamburg war weit mehr als ein klarer Sieg - es war eine Machtdemonstration in einem Spiel, das als Topduell deutlich enger erwartet werden durfte. Gerade in solchen Partien offenbart sich oft, wer im Moment wirklich die bessere Form und die größere Zielstrebigkeit mitbringt. Ebenfalls in Erinnerung bleibt das 4:4 zwischen SV Uhlenhorst-Adler und Croatia Hamburg. Nach einem 0:3-Rückstand schien Croatia früh auf verlorenem Posten zu stehen, arbeitete sich dann aber beeindruckend zurück und kam in der Schlussminute noch zum Ausgleich. Solche Spiele erzählen immer auch etwas über Widerstandskraft.

Fr., 13.03.2026, 19:45 Uhr
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor II
3
2
Abpfiff

Sa., 14.03.2026, 15:30 Uhr
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
0
7
Abpfiff

Auch in der Ost-Staffel waren die Schlagzeilen schnell gefunden. Der Meiendorfer SV überrollte den Escheburger SV mit 7:0 und unterstrich eindrucksvoll, wie dominant eine Mannschaft auftreten kann, wenn sie früh die Kontrolle übernimmt. Sieben Tore auswärts sind kein normaler Erfolg, sondern ein Statement. Fast noch emotionaler wirkte allerdings das 3:2 von TuS Aumühle-Wohltorf gegen SC Condor Hamburg II. Weil die Partie mehrfach kippte und erst in der 88. Minute entschieden wurde, hatte dieses Spiel genau jene Zuspitzung, die einen Spieltag besonders macht.

Ein Spieltag, der Spuren hinterlässt

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
VfL 93 Hamburg
VfL 93 HamburgVfL 93
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 12:45 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
SC Union Altona
SC Union AltonaSC Union 03
5
3

Im Norden durfte sich schließlich der SV Groß Borstel als König der Comebacks fühlen. Nach 0:3-Rückstand noch 5:3 gegen SC Union Altona zu gewinnen, ist eine Geschichte, die in jeder Liga herausragt. Solche Wenden gelingen nur, wenn eine Mannschaft nicht nur an sich glaubt, sondern zugleich in den entscheidenden Momenten die richtige Konsequenz im Abschluss zeigt. Ebenfalls bemerkenswert war das späte 2:1 von HSV Barmbek-Uhlenhorst II gegen VfL 93 Hamburg, als die Gastgeber die Partie in der Schlussphase noch komplett drehten.

Unterm Strich war dieser Spieltag deshalb nicht bloß reich an Toren, sondern vor allem reich an Erzählungen. Es gab dominante Favoriten, leidenschaftliche Aufholjagden und Partien, die sich mit jeder Minute neu erfanden. Genau daraus entstehen jene Schlagzeilen, die über ein Wochenende hinaus in Erinnerung bleiben - und die zeigen, wie viel Wucht und Unberechenbarkeit in der Bezirksliga Hamburg steckt.

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