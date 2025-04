Croatia gewinnt Topspiel gegen Stern - Teutonia klettert im Keller

Am Wochenende stand der 25. Spieltag der Berlin-Liga an.

Die Füchse warten im Jahr 2025 weiter auf den ersten Pflichtspielsieg. Unter der Woche traten Trainer Steven Haubitz und sein Co-Trainer Sascha Schrödter von ihren Ämtern zurück. Interimistisch übernimmt Maik Haubitz, der sportliche Leiter, die Betreuung der Mannschaft, doch auch unter seiner Führung können die Füchse nicht gewinnen. Dabei verschoss Sivaci nach einer guten Viertelstunde zunächst einen Strafstoß. Im zweiten Durchgang gingen die Füchse in Führung, doch SpaKi drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Nach dem 1:2 wurde es kurios. Füchse-Stürmer Brechler, der sich als Ersatzspieler neben dem Tor erwärmte, sah fürs Meckern zunächst gelb und anschließend gelb-rot. Auf dem Rasen passierte nicht mehr viel, doch auch die Gäste holten sich noch einen Platzverweis ab. Oldorff flog in der Nachspielzeit ebenfalls mit der Ampelkarte.

Hilalspor verpasst die Chance auf Punkte. Dabei sah es im Spiel bei Türkspor zwischenzeitlich gut aus für den Tabellenletzten. Der ging in der 14. Minute durch Onyemaobi in Führung. Der Winter-Neuzugang war es auch, der nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich das 1:2 erzielte. Doch in den Schlussminuten gab Hilalspor den Sieg aus der Hand. Zunächst sorgte ein Eigentor von Eke für den erneuten Ausgleich, in der Nachspielzeit traf Zardoshtian sogar noch zum Sieg für Türkspor. Die verabschieden sich damit wohl endgültig aus dem Abstiegskampf. Für Hilalspor rückt das rettende Ufer immer weiter in die Ferne.

Der SC Charlottenburg gewann am vergangenen Wochenende in Frohnau und konnte dadurch vorerst die Abstiegsränge verlassen. Im Heimspiel gegen Fortuna Biesdorf konnte das Kellerkind nachlegen. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht nach Heimsieg aus. Biesdorf ging schon nach sieben Minuten in Führung, zudem kassierte der SCC wenige Augenblicke vor der Pause einen Platzverweis. In der zweiten Halbzeit glichen die Hausherren zunächst vom Elfmeterpunkt aus, gerieten aber erneut in Rückstand. Durch einen erneuten Elfmeter und das Tor von Njoku in der 89. Minute drehte Charlottenburg das Spiel aber noch und klettert in der Tabelle einen weiteren Platz nach oben. ---

Der SV Empor wollte den vierten Heimsieg in Folge holen. Stattdessen gab es am Samstagnachmittag gegen Polar Pinguin die zweite Punkteteilung nacheinander. Nach dem 0:0 gegen Teutonia letzte Woche kam das Team aus dem Prenzlauer Berg gegen Polar Pinguin nach 0:1-Rückstand zurück. Für die Gäste traf Löhmann nach einer guten halben Stunde. Kurz zuvor sah Polars Trainer die rote Karte. Empors Garnczarek glich nach einer gespielten Stunde aus und besorgte den Endstand. ---

Altglienicke II kam im neuen Jahr bisher nicht in Tritt. Dass sich das ausgerechnet gegen das formstärkste Team der Liga ändert, konnte man nicht unbedingt erwarten. Doch Bakal (33.) und Tomczak (66.) brachten die Regionalliga-Reserve im Heimspiel gegen Wilmersdorf auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer durch Falk (90.+1) kam zu spät. Damit lassen die Gäste wichtige Punkte und die Tabellenführung über Nacht liegen. Tabellenführer Croatia könnte morgen im Topspiel gegen Stern 1900 auf bis zu fünf Punkte wegziehen. ---

Im Tabellenmittelfeld empfing der Berliner SC am Sonntag den Frohnauer SC. Nachdem Neunteufel die Hausherren zunächst in Führung brachte, drehten Ludewig und Hollnagel die Partie für die Gäste noch vor der Pause. Kurz nach Wiederanpfiff legte Barnes nach. Nach einer gespielten Stunde traf Neunteufel erneut und verkürzte, doch nur fünf Minuten später stellte Lindhammer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und besorgte den 2:4-Endstand. ---

Kellerduell im hohen Norden. Teutonia gewinnt in Hohen Neuendorf und sorgt für ordentlich Bewegung im Tabellenkeller. Steudte brachte die Gäste aus Spandau nach einer guten Viertelstunde in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte El Dayekh auf 0:2. Da auch der SCC gewann, rutscht Hohen Neuendorf zwei Plätze runter auf Rang 16, belegt nun den ersten Abstiegsrang. Teutonia steht einen Punkt über dem Strich. ---

Blick in die andere Richtung der Tabelle. Im Topspiel der Berlin-Liga empfing Croatia Stern 1900. Nach einer Viertelstunde brachte Uzuner den Tabellenführer in Front, doch Medrane glich quasi im Gegenzug aus. Özdal drehte die Partie nach einer knappen halben Stunde schließlich, doch Uzuner war erneut zur Stelle und glich vor dem Pausenpfiff aus. In der zweiten Halbzeit traf Temel dann zum umjubelten Heimsieg für Croatia, die dank des Patzers von Wilmersdorf nun fünf Punkte Vorsprung haben. ---

Zum Abschluss des Spieltags kamen die Sportfreunde Johannisthal im Volkspark Mariendorf ordentlich unter die Räder. Schon nach zwei Minuten gingen die Hausherren vom TSV durch Pfannschmidt in Führung. Zwar blieb es dann lange spannend, doch in Durchgang zwei legte Mariendorf ein ums andere Mal nach. Krieger, Özer und Behrend erhöhten auf 4:0, ehe in der Nachspielzeit Urgelles Montoya und Yorguner das fünfte und sechste Tor erzielten. Aufgrund der Siege des SCC und von Teutonia wird die Luft für Johannisthal immer dünner.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login