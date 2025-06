Croatia gewinnt sein vorerst letztes Berlin-Liga-Spiel

Der 34. Spieltag der Berlin-Liga stand an.

So hatte sich Stern 1900 das Saisonfinale vermutlich nicht vorgestellt. Im Heimspiel am Mittwochabend trat Gegner Hilalspor nur mit sieben Spielern an. Der Tabellenletzte hatte schon in den Wochen zuvor mit personellen Problemen zu kämpfen. Die Steglitzer, die ihre gute Saison krönen wollten, rollten entsprechend ein Mal über den Gegner rüber. Fäßler und Medrane trafen, Torun netzte gleich vier Mal ein. Nach einer Viertelstunde stand es 6:0. Anschließend wurde das Spiel abgebrochen.

Die Hausherren begannen am Mittwochabend schwungvoll, doch den ersten Treffer erzielten die Gäste. Polar Pinguin verliert den Ball im Aufbau, Njoku bestraft den Fehler eiskalt (8.). Nur wenige Sekunden später legte Kücük mit einem feinen Abschluss nach (10.). Auch ein drittes Tor wäre durchaus möglich gewesen, doch dann trifft Witschurke in der 26. Minute zum 1:2. Es dauerte wieder nicht lang, ehe der SCC erneut zuschlug. Wieder bestraften die Gäste einen Fehler des Aufsteigers (31.). Kurz vor Pausenpfiff verkürzte Sondermann für den Gastgeber erneut, der dann nach einer knappen Stunde durch Heymann verdient ausglich. Dabei blieb es bis zum Schluss, wobei Polar Pinguin durchaus noch Gelegenheiten hatte, die Partie gänzlich zu drehen.

---

Die Füchse legten bei Türkspor einen richtigen Blitzstart hin. Nach acht Minuten brachte Bourakkadi die Gäste in Führung, zehn Minuten später legte Klecha nach. Beim 0:3 durch Aslan war erst eine halbe Stunde gespielt. Türkspor kam zurück, verkürzte vor der Pause auf 1:3. Kurz vor Spielende legten die Füchse nach, dann traf Türkspor zum 2:4-Endstand. ---

Im letzten Heimspiel der Saison musste der SV Empor eine ordentliche Packung einstecken. Die Gäste vom Berliner SC gingen nach einer Viertelstunde durch Schumann in Führung, wenig später legte Jagnjic nach. Im zweiten Durchgang verschoss Empor zunächst einen Elfmeter, bevor der Berliner SC durch Lorenz nachlegte. Eine gute Viertelstunde vor Schluss erzielte Cheung sogar noch das 0:4 - gleichzeitig der Endstand. ---

Blitzstart in Biesdorf! Tastan brachte die Gäste nach sechs Minuten in Führung, doch genauso lang brauchte Biesdorf, um die Partie durch ein Eigentor und Kadur zu drehen. Kurz vor der Pause glich Sawallich aus, direkt nach Wiederanpfiff erzielte Worm das 3:2 für Biesdorf. Das hatte bis in die Nachspielzeit Bestand, ehe Thomala das 3:3 erzielte. ---

Teutonia verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Berlin-Liga. Im Heimspiel gegen Johannisthal geriet der Vorletzte nach einer knappen Viertelstunde in Rückstand. Nur zehn Minuten später legte Johannisthal nach. Den Anschlusstreffer von Kuhn nach etwas mehr als einer halben Stunde konterte Warncke eine Viertelstunde vor Spielende zum 1:3. ---

Croatia gewinnt auch das letzte Spiel dieser Saison und damit das vorerst Letzte in der Berlin-Liga. Im Heimspiel gegen Wilmersdorf sah es zunächst allerdings gar nicht danach aus. Baumann brachte die Gäste früh in Führung. Doch nur wenige Augenblicke später glich der Meister und kommende Oberligist aus. Torschütze Temel legte dann in der 22. Minute nach und drehte die Partie. Vor dem Pausenpfiff schlug Wilmersdorf zurück und glich aus. Im zweiten Durchgang zogen Ohadi und Markov das Spiel auf die Seite des Gastgebers. ---

Die VSG Altglienicke sichert sich Tabellenplatz drei! Beim TSV Mariendorf brachte Tomczak die U23 des Regionalligisten in Führung. Das Team von Trainer Björn Brunnemann musste in der Nachspielzeit zwar noch das 1:1 per Elfmeter hinnehmen, kann aber nicht mehr von Wilmersdorf eingeholt werden.

---