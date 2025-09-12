 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: M. Bates

Croatia - Germania: Bietigheimer Duell mit verschiedenen Vorzeichen

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Nach vier Spieltagen zeigt die Tabelle klare Tendenzen: SV Germania Bietigheim führt ungeschlagen die Liga an, dicht gefolgt von TSV Münchingen, das als Aufsteiger eine starke Saison spielt. TV Aldingen und Spvgg Besigheim ringen um die Top-Platzierungen. Im Tabellenkeller kämpfen NK Croatia Bietigheim, TASV Hessigheim und TSV Phönix Lomersheim weiter um die ersten Punkte, während FC Marbach und TV Pflugfelden Anschluss an das Mittelfeld suchen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
15:00

TASV Hessigheim (1 Punkt) empfängt TSV Phönix Lomersheim (2 Punkte). Beide Teams hoffen auf den ersten Sieg der Saison, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
15:00

FV Löchgau II (4 Punkte) trifft auf TSV Schwieberdingen (3 Punkte). Löchgau will den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld wahren, Schwieberdingen einen weiteren Schritt nach oben machen.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
15:00

SV Salamander Kornwestheim (3 Punkte) empfängt AKV B.G. Ludwigsburg (6 Punkte). Kornwestheim möchte die zweite Saisonniederlage vermeiden, Ludwigsburg weiter Punkte für eine Top-Platzierung sammeln.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
15:00

TSV Heimsheim (6 Punkte) trifft auf TSV Merklingen (4 Punkte). Heimsheim will seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen, Merklingen die nächsten Punkte zur Stabilisierung im Mittelfeld einfahren.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
15:00

FC Marbach (4 Punkte) empfängt FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (5 Punkte). Marbach sucht die Wende nach durchwachsener Saison, Bietigheim-Bissingen will den fünften Punktgewinn in Serie sichern.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
15:00

SV Pattonville (3 Punkte) trifft auf TSV Münchingen (10 Punkte). Münchingen als Aufsteiger bleibt ein Spitzenteam, Pattonville will den Anschluss an das Mittelfeld wahren.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00

NK Croatia Bietigheim (0 Punkte) empfängt Tabellenführer SV Germania Bietigheim (12 Punkte). Germania will die makellose Serie fortsetzen, Croatia auf die ersten Punkte hoffen. Es wird ein interessantes Stadtduell innerhalb von Bietigheim.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
15:00

TV Pflugfelden (3 Punkte) empfängt Spvgg Besigheim (7 Punkte). Besigheim strebt nach einem weiteren Sieg, Pflugfelden will nicht weiter im Tabellenkeller festhängen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 012.9.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor