Croatia - Germania: Bietigheimer Duell mit verschiedenen Vorzeichen

Nach vier Spieltagen zeigt die Tabelle klare Tendenzen: SV Germania Bietigheim führt ungeschlagen die Liga an, dicht gefolgt von TSV Münchingen, das als Aufsteiger eine starke Saison spielt. TV Aldingen und Spvgg Besigheim ringen um die Top-Platzierungen. Im Tabellenkeller kämpfen NK Croatia Bietigheim, TASV Hessigheim und TSV Phönix Lomersheim weiter um die ersten Punkte, während FC Marbach und TV Pflugfelden Anschluss an das Mittelfeld suchen.
---
TASV Hessigheim (1 Punkt) empfängt TSV Phönix Lomersheim (2 Punkte). Beide Teams hoffen auf den ersten Sieg der Saison, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.
---
FV Löchgau II (4 Punkte) trifft auf TSV Schwieberdingen (3 Punkte). Löchgau will den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld wahren, Schwieberdingen einen weiteren Schritt nach oben machen.
---
SV Salamander Kornwestheim (3 Punkte) empfängt AKV B.G. Ludwigsburg (6 Punkte). Kornwestheim möchte die zweite Saisonniederlage vermeiden, Ludwigsburg weiter Punkte für eine Top-Platzierung sammeln.
---
TSV Heimsheim (6 Punkte) trifft auf TSV Merklingen (4 Punkte). Heimsheim will seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen, Merklingen die nächsten Punkte zur Stabilisierung im Mittelfeld einfahren.
---
FC Marbach (4 Punkte) empfängt FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (5 Punkte). Marbach sucht die Wende nach durchwachsener Saison, Bietigheim-Bissingen will den fünften Punktgewinn in Serie sichern.
---
SV Pattonville (3 Punkte) trifft auf TSV Münchingen (10 Punkte). Münchingen als Aufsteiger bleibt ein Spitzenteam, Pattonville will den Anschluss an das Mittelfeld wahren.
---
NK Croatia Bietigheim (0 Punkte) empfängt Tabellenführer SV Germania Bietigheim (12 Punkte). Germania will die makellose Serie fortsetzen, Croatia auf die ersten Punkte hoffen. Es wird ein interessantes Stadtduell innerhalb von Bietigheim.
---
TV Pflugfelden (3 Punkte) empfängt Spvgg Besigheim (7 Punkte). Besigheim strebt nach einem weiteren Sieg, Pflugfelden will nicht weiter im Tabellenkeller festhängen.
__________________________________________________________________________________________________
