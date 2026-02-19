Croatia Geistenbeck mischt Karten neu Mit einem 7:1-Sieg hat sich Aufsteiger Croatia Geistenbeck an Liga-Primus Furious Futsal in der Niederrheinliga herangepirscht. So ist die Ausgangslage mit Blick auf die Aufstiegsrunde. von RP / Horst Höckendorf · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Croatia Geistenbeck gewinnt gegen Furious – Foto: Markus Verwimp

Während die meisten Fußballligen über Karneval pausierten, fand das Stadtderby in der Futsal-Niederrheinliga zwischen Croatia Geistenbeck und Furious Futsal statt: Am Ende schlug Aufsteiger Geistenbeck Furious deutlich mit 7:1. Damit werden die Karten im Aufstiegsrennen neu gemischt.

Dabei sah es wie üblich für den Spitzenreiter Furious Futsal zunächst gut aus, denn er ging in der vierten Minute durch Adam Kama mit 1:0 in Front. Es dauerte einige Minuten, dann drehte Croatia per Doppelschlag von Petar Popovic (11. Minute) und Mijo Jurkic (12.) die Partie. Diese 2:1-Führung hatte danach bis zur 31. Minute Bestand, als Nikola Spasov mit dem 3:1 eine kleine Vorentscheidung gelang. „FF07“ nahm den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers von der Platte, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen, den Ball letztendlich im gegnerischen Tor unterzubringen. Croatia dreht das Spiel und zerschießt Furious Futsal Stattdessen hatte Croatia keine Mühe, das Ergebnis hochzuschrauben. Popovic legte drei Treffer nach (37./39./40.) und Ante Derek (38. zum 5:1) erhöhten auf den Endstand von 7:1. Im Hinspiel hatte Furious noch mit 4:3 gesiegt. Furious-Vorsitzender Bünyamin Türkhan war dementsprechend enttäuscht. „Jetzt haben wir unsere gute Ausgangslage leichtfertig hergeschenkt. Freisenbruch hat zwar vier Punkte Rückstand, aber auch zwei Spiele weniger absolviert. Heißt für uns im Umkehrschluss: Wir müssen jetzt alle Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher der Essener hoffen. Es wäre optimal, wenn wir als Tabellenführer in die Aufstiegsrunde einziehen würden, das würde uns nur Heimspiele bescheren“, erklärt Türkhan.