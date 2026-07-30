Croatia Essen: Gräfen erklärt den Plan nach Schock um Torjäger Ikic

Antonio Ikic (li), fällt lange aus. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Schock sitzt noch immer tief. Mit Antonio Ikic fällt NK Croatia Essen ausgerechnet der Torjäger aus, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit 65 Treffern nicht nur als essentieller Vollstrecker, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Vorjahresfünften diente. Doch Trainer Wolfgang Gräfen sieht seine Mannschaft trotz des herben Rückschlags weiterhin in der Lage, ganz oben mitzuspielen.

Für Wolfgang Gräfen ist der Ausfall seines Top-Torjägers weiterhin nur schwer zu verdauen. "Das hat uns natürlich zurückgeschmissen und allen wehgetan. Das ist ein Mann, der 30 bis 35 Tore schießt. Meistens sind es die Tore, die am Ende dafür sorgen, dass du als Sieger vom Platz gehst", sagte der Übungsleiter im FuPa-Gespräch.

Die Diagnose ist niederschmetternd. Antonio Ikic erlitt im letzten Spiel des Trainingslagers eine schwere Knieverletzung und wird mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Gegenüber der WAZ sprach der 23-Jährige davon, beim Aufstehen nach einer Grätsche ein Knacken im Knie gehört zu haben. Betroffen sind unter anderem die Patellasehne, der Meniskus und das hintere Kreuzband.

Trotz des personellen Rückschlags will Gräfen seine Saisonziele nicht korrigieren. Stattdessen muss sich das Spiel seiner Mannschaft verändern. "Mit Toni hatten wir einen klassischen Boxspieler. Er hat die Bälle festgemacht, Gegenspieler gebunden und dadurch Räume für die Mitspieler geschaffen. Das fällt jetzt weg."

Dabei verlief das Trainingslager aus Sicht des Trainers zunächst nahezu perfekt. Die Bedingungen in Norddeich hätten kaum besser sein können. Ein hervorragender Naturrasen, optimale Rahmenbedingungen und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten hätten den Zusammenhalt gestärkt. "Die Kameradschaft und die Integration der neuen Spieler haben wirklich richtig gut funktioniert", berichtet Gräfen. Umso bitterer war die Verletzung Ikics im abschließenden Testspiel vor der Heimreise.

Anstelle eines Zielspielers soll Croatia künftig deutlich variabler auftreten. Zwei schnelle und dribbelstarke Angreifer sollen häufiger in Szene gesetzt werden, während das offensive Mittelfeld stärker eingebunden wird. "Wir müssen das Spiel umstellen. Der Übergang vom Mittelfeld in die Offensive bekommt eine größere Bedeutung. Daran arbeiten wir jetzt intensiv."

Bereits im jüngsten Testspiel gegen den SC Croatia Mülheim (1:2) seien erste Ansätze sichtbar gewesen. Nach einer schwierigen ersten Halbzeit habe seine Mannschaft im zweiten Durchgang deutlich mehr Lösungen gefunden, lediglich die Chancenverwertung habe noch zu wünschen übrig gelassen. "Wir haben noch drei Testspiele Zeit. In den Einheiten werden wir weiter daran arbeiten, damit wir zum Saisonstart unsere Vorstellungen auf den Platz bringen." Der Ausfall des Torjägers soll zudem andere Spieler in die Pflicht nehmen.

"Wir wollen diese Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass jetzt jeder ein Stück mehr übernehmen muss. Ich glaube, dass sich einige das bereits angenommen haben." Der Kader gibt Gräfen dabei Zuversicht. Croatia verstärkte sich im Sommer mit sechs Neuzugängen, darunter Berkan Kiris, der in der Vorsaison mit 15 Toren und 23 Vorlagen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft von Türkiyemspor Essen hatte. Auch er soll dazu beitragen, dass der Wegfall von Ikic mindestens bis zur Winterpause weniger drastisch ausfällt. Im Verlauf der Rückrunde wird der Top-Stürmer zurückerwartet und bis dahin möchte sich Gräfen mit seiner Truppe in Position bringen.

Auch deshalb bleibt der Trainer trotz aller Widrigkeiten optimistisch. "Ich sehe da jetzt nicht den schwarzen Peter bei uns. Ich bin der Meinung, das stärkt die Mannschaft."

Als größte Konkurrenten im Aufstiegskampf nennt Gräfen vor allem die DJK SG Altenessen und Alemannia Essen. Seine eigenen Ambitionen formuliert er zwar bewusst zurückhaltend, macht aber deutlich: "Wir wollen oben mitspielen. Entscheidend wird sein, wo wir nach den ersten sechs oder sieben Spielen stehen."