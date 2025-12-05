Croatia Bietigheim will sich in Kornwestheim Luft verschaffen

Zum letzten Spieltag vor der Winterpause sortieren sich die Ambitionen: Oben will der Spitzenreiter davoneilen, dahinter lauern Münchingen und Heimsheim, während das breite Mittelfeld um eine ruhige Winterlage kämpft. Im Tabellenkeller geht es um jeden Zähler – der Jahresabschluss taugt als Richtungsweiser für die Rückrunde.



Der FV Löchgau II reist mit Rückenwind des 3:0 in Pflugfelden an und kann seinen vierten Rang vor der Pause festigen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hat zuletzt gegen Münchingen verloren und braucht mehr Konsequenz, um beim Favoriten zu bestehen.



Nach dem 3:2 in Pattonville will der SV Salamander Kornwestheim den Schwung nutzen, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Für NK Croatia Bietigheim zählen im Kampf gegen die Abstiegsplätze vor allem Stabilität und Effizienz in den entscheidenden Zonen.



Der TSV Schwieberdingen bot in Marbach lange Paroli, stand am Ende aber ohne Punkte da – nun soll vor eigenem Publikum ein Ausrufezeichen folgen. Der SV Pattonville kam zuletzt ins Straucheln und wird auf seine Offensivqualitäten setzen, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.



Der AKV B.G. Ludwigsburg sucht nach der klaren Niederlage in Hessigheim eine Reaktion und braucht vor allem defensive Ordnung. Der FC Marbach reist nach dem 2:1 gegen Schwieberdingen gefestigt an und kann mit einem Auswärtssieg seine Position in der Verfolgergruppe untermauern.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim TSV Heimsheim Heimsheim 14:00 PUSH



Die Spvgg Besigheim will die knappe Pleite in Merklingen korrigieren und vor der Pause auf heimischem Platz punkten. Der TSV Heimsheim hat das 1:4 gegen Aldingen im Gepäck und wird auf seine bisher starke Hinrunde verweisen, um die Rang-Drei-Position zu behaupten.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Merklingen Merklingen 14:00 PUSH



Der SV Germania Bietigheim untermauerte mit dem 4:0 in Lomersheim seine Führungsrolle und peilt einen souveränen Abschluss der Hinserie an. Der TSV Merklingen kommt nach dem 1:0 gegen Besigheim selbstbewusst, muss aber beim Spitzenreiter die Balance zwischen Mut und Kompaktheit finden.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr TSV Münchingen Münchingen TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 14:00 PUSH



Der TSV Münchingen hat sich mit dem 3:1 in Bietigheim-Bissingen II als erster Verfolger stabilisiert und will mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Der TSV Phönix Lomersheim kassierte zuletzt eine klare Niederlage und wird in Münchingen vor allem defensiv gefordert sein.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr TV Aldingen TV Aldingen TASV Hessigheim Hessigheim 14:30 PUSH



Der TV Aldingen überraschte mit dem 4:1 in Heimsheim und kann mit einem weiteren Erfolg die Basis für eine sorgenärmere Rückrunde legen. Der TASV Hessigheim kommt nach dem 8:2 gegen Ludwigsburg mit breiter Brust und bringt eine der formstärksten Offensiven des Feldes mit.