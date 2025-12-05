 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Croatia Bietigheim will sich in Kornwestheim Luft verschaffen

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Zum letzten Spieltag vor der Winterpause sortieren sich die Ambitionen: Oben will der Spitzenreiter davoneilen, dahinter lauern Münchingen und Heimsheim, während das breite Mittelfeld um eine ruhige Winterlage kämpft. Im Tabellenkeller geht es um jeden Zähler – der Jahresabschluss taugt als Richtungsweiser für die Rückrunde.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
14:00live

Der FV Löchgau II reist mit Rückenwind des 3:0 in Pflugfelden an und kann seinen vierten Rang vor der Pause festigen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hat zuletzt gegen Münchingen verloren und braucht mehr Konsequenz, um beim Favoriten zu bestehen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

Nach dem 3:2 in Pattonville will der SV Salamander Kornwestheim den Schwung nutzen, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Für NK Croatia Bietigheim zählen im Kampf gegen die Abstiegsplätze vor allem Stabilität und Effizienz in den entscheidenden Zonen.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
14:00

Der TSV Schwieberdingen bot in Marbach lange Paroli, stand am Ende aber ohne Punkte da – nun soll vor eigenem Publikum ein Ausrufezeichen folgen. Der SV Pattonville kam zuletzt ins Straucheln und wird auf seine Offensivqualitäten setzen, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
14:00

Der AKV B.G. Ludwigsburg sucht nach der klaren Niederlage in Hessigheim eine Reaktion und braucht vor allem defensive Ordnung. Der FC Marbach reist nach dem 2:1 gegen Schwieberdingen gefestigt an und kann mit einem Auswärtssieg seine Position in der Verfolgergruppe untermauern.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
14:00

Die Spvgg Besigheim will die knappe Pleite in Merklingen korrigieren und vor der Pause auf heimischem Platz punkten. Der TSV Heimsheim hat das 1:4 gegen Aldingen im Gepäck und wird auf seine bisher starke Hinrunde verweisen, um die Rang-Drei-Position zu behaupten.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:00

Der SV Germania Bietigheim untermauerte mit dem 4:0 in Lomersheim seine Führungsrolle und peilt einen souveränen Abschluss der Hinserie an. Der TSV Merklingen kommt nach dem 1:0 gegen Besigheim selbstbewusst, muss aber beim Spitzenreiter die Balance zwischen Mut und Kompaktheit finden.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
14:00

Der TSV Münchingen hat sich mit dem 3:1 in Bietigheim-Bissingen II als erster Verfolger stabilisiert und will mit drei Punkten in die Winterpause gehen. Der TSV Phönix Lomersheim kassierte zuletzt eine klare Niederlage und wird in Münchingen vor allem defensiv gefordert sein.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
14:30

Der TV Aldingen überraschte mit dem 4:1 in Heimsheim und kann mit einem weiteren Erfolg die Basis für eine sorgenärmere Rückrunde legen. Der TASV Hessigheim kommt nach dem 8:2 gegen Ludwigsburg mit breiter Brust und bringt eine der formstärksten Offensiven des Feldes mit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 05.12.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor