Allgemeines
Croatia Bietigheim will freien Fall stoppen, Aufsteiger oben auf

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

Die Tabelle der Bezirksliga Enz/Murr nach drei Spieltagen zeigt eine klare Führung von SV Germania Bietigheim, die noch ungeschlagen sind. Direkt dahinter folgt der Aufsteiger TSV Münchingen, während AKV B.G. Ludwigsburg und TV Aldingen ebenfalls im Spitzenfeld zu finden sind. Im Mittelfeld und Tabellenkeller kämpfen TSV Phönix Lomersheim, TASV Hessigheim und NK Croatia Bietigheim noch um die ersten Punkte oder den Klassenerhalt. Der 4. Spieltag verspricht spannende Begegnungen zwischen Spitzenreitern, Aufsteigern und Abstiegskandidaten.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
15:00

Phönix Lomersheim (2 Punkte, Platz 14) empfängt Heimsheim (3 Punkte, Platz 11). Beide Teams haben bisher noch nicht überzeugen können und suchen im direkten Duell die ersten wichtigen Punkte der Saison.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
15:00

Merklingen (4 Punkte, Platz 6) trifft auf Löchgau II (1 Punkt, Platz 16). Merklingen will nach dem Remis oder Sieg der letzten Spiele den Anschluss ans Mittelfeld halten, Löchgau II sucht nach dem ersten Sieg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
15:00

Aldingen (6 Punkte, Platz 4) empfängt Pflugfelden (3 Punkte, Platz 12). Aldingen ist weiterhin ein Anwärter auf die Spitzenplätze, während Pflugfelden gegen den Abstieg kämpfen muss und dringend Punkte benötigt.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
15:00

Besigheim (4 Punkte, Platz 5) trifft auf Croatia Bietigheim (0 Punkte, Platz 17). Besigheim will nach der unglücklichen Niederlage in der letzten Partie den positiven Trend bestätigen, Croatia steht noch ohne Punkte da und kämpft um den ersten Saisonsieg.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
15:00live

Germania Bietigheim (9 Punkte, Platz 1) empfängt Pattonville (3 Punkte, Platz 9). Germania ist bisher ungeschlagen und will den Spitzenplatz verteidigen, Pattonville will die Aufholjagd starten und Punkte gegen die Tabellenführer sammeln.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

Münchingen (7 Punkte, Platz 2) trifft auf Marbach (4 Punkte, Platz 7). Münchingen will mit einem Sieg den Abstand zur Spitze halten, während Marbach im Kampf um das obere Tabellenmittelfeld wichtige Punkte einfahren möchte.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:30

Bietigheim-Bissingen II (2 Punkte, Platz 13) empfängt Hessigheim (1 Punkt, Platz 15). Beide Teams suchen den ersten Sieg der Saison, um sich aus dem Tabellenkeller abzusetzen.

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
19:30

