Croatia Bietigheim deklassiert Breuningsweiler, TSV Crailsheim siegt

27 Zuschauer wurden in Bietigheim Zeugen eines regelrechten Torfestes. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach NK Croatia Bietigheim im zweiten Durchgang alle Dämme – allen voran Robert Maric. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielte er drei Treffer (47., 49. und 57. Minute) und legte damit den Grundstein für den Kantersieg. Dazwischen hatte Thomas Ivan in der 54. Minute das zwischenzeitliche 3:0 erzielt. Mit dem 5:0 durch Nektarios Tsouloulis (60.) war das Spiel endgültig entschieden. In der Schlussphase erhöhten Elias Abraha (83.) und Richmond Ansu (90.) auf 7:0. Der Aufsteiger sicherte sich mit diesem Befreiungsschlag wichtige Punkte im Abstiegskampf. ---

Vor 129 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Der GSV Pleidelsheim ging durch Tim Ranzinger in der 39. Minute in Führung. Kevin Sirch legte in der 50. Minute das 2:0 nach, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später verkürzte Dennis Koch per Foulelfmeter auf 2:1. In der 70. Minute war es schließlich Michael Leb, der mit dem 2:2-Ausgleich einen Punkt für Schwäbisch Hall rettete. ---

Vor 150 Zuschauern gelang dem TSV Crailsheim ein starker Heimerfolg gegen Rutesheim. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Nico Maurer die Hausherren in der 59. Minute auf Kurs. Nur fünf Minuten später erhöhte Louis Hermann auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Marius Laurel Doderer per Foulelfmeter in der 82. Minute. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TSV Ilshofen Ilshofen

TV Pflugfelden trifft auf den TSV Ilshofen. Pflugfelden (15 Punkte) steht weiterhin am Tabellenende und benötigt dringend einen Sieg, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Ilshofen (43 Punkte) hat das Ziel, im oberen Tabellenbereich zu bleiben und wird mit einem Sieg weitere wichtige Punkte für das Saisonfinale sammeln wollen. ---

Im Duell zwischen TV Oeffingen und Sport-Union Neckarsulm geht es für beide Teams um wichtige Punkte im oberen Mittelfeld. Oeffingen (49 Punkte) strebt einen Platz im oberen Drittel an, während Neckarsulm (54 Punkte) weiterhin auf den Aufstiegsplatz schielt und mit einem Sieg seine Ambitionen untermauern möchte. ---

Morgen, 15:15 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf FV Löchgau FV Löchgau

SpVgg Satteldorf empfängt den FV Löchgau. Satteldorf (47 Punkte) hat sich im oberen Tabellenbereich festgesetzt, doch Löchgau (56 Punkte) wird mit einem Sieg weiter den zweiten Platz anstreben und auf den direkten Aufstieg hoffen. Es wird ein spannendes Duell, das beide Teams für sich entscheiden möchten. ---

Die SG Weinstadt spielt gegen den Tabellenführer FSV Waiblingen. Weinstadt (33 Punkte) hat sich im Mittelfeld etabliert und möchte weiter oben mitspielen. Waiblingen (58 Punkte) ist weiterhin auf Aufstiegskurs und wird alles daransetzen, mit einem Sieg die Tabellenführung zu verteidigen.