Croatia Berlin mit Befreiungsschlag, Mahlsdorf stürmt auf Rang drei

In der NOFV-Oberliga Nord wurde heute der 14. Spieltag mit drei intensiven Begegnungen fortgesetzt. Klosterfelde erkämpft sich einen wichtigen Heimsieg, Croatia Berlin überrascht Tennis Borussia – und Mahlsdorf gelingt ein Big Point gegen Anker Wismar.

Zunächst setzte der Tabellenletzte aus Berlin das erste Ausrufezeichen: In der 24. Minute traf Tim Schüßler zur 1:0-Führung für den FC Viktoria 1889 Berlin und belohnte die Gäste für ihren mutigen Auftritt in der Anfangsphase. Rathenow brauchte Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen, kam dann aber mit sichtbar mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Der Ausgleich fiel in der 65. Minute, als Luka Zdep zum 1:1 traf und damit den Glauben der Gastgeber an die Wende zurückbrachte.

Die Partie kippte nun spürbar zugunsten des FSV Optik Rathenow, der den Druck erhöhte und erneut jubelnte: In der 78. Minute erzielte Christiantus Nnanna Onu das 2:1 und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Brandenburger. In der Schlussphase verteidigte Rathenow das Ergebnis mit viel Einsatz und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der SV Lichtenberg 47 teilt das dazu mit: "Leider fällt unser Spiel am Samstag gegen die SG Dynamo Schwerin aufgrund der Platzverhältnisse aus." ---

Vor 156 Zuschauern verwandelte die TSG Neustrelitz ihr Heimspiel in eine Demonstration von Entschlossenheit und Tempo. Die Gastgeber belohnten sich in der 22. Minute: Manuel Härtel traf zum 1:0. Doch Sparta fand eine schnelle Antwort. Bereits sechs Minuten später stellte Daniel Hänsch mit seinem Tor zum 1:1 wieder Gleichstand her. Neustrelitz aber blieb unerschütterlich und riss das Spiel noch vor der Pause wieder an sich. In der 41. Minute traf Remmy Kruse zum 2:1 – ein Treffer, der den Ton für die zweite Halbzeit vorgab. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff erhöhte Nick Höfer in der 46. Minute auf 3:1, und direkt im Anschluss – nur eine Minute später – legte Remmy Kruse seinen zweiten Treffer zum 4:1 nach. Die Gäste aus Lichtenberg hatten in dieser Phase kaum Zugriff. Der Strafstoß in der 66. Minute brachte Remmy Kruse seinen dritten Treffer ein und die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße. Den 6:1-Endstand besorgte Kevin Akogo in der 69. Minute. ---

Vor 145 Zuschauern entwickelte sich in Siedenbollentin eine emotionale und zeitweise wilde Partie, in der die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Schon in der 6. Minute erzielte Leon Gehrt das 1:0 und versetzte den Aufsteiger in einen Traumstart. Doch Tasmania, als Tabellenführer angereist, blieb geduldig – und brauchte bis zur 69. Minute, um ins Spiel zurückzufinden. Dann aber kippte die Partie innerhalb weniger Augenblicke: Zunächst traf Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 69. Minute zum 1:1, gefolgt von Jean Paul Ajala-Alexis, der nur eine Minute später das 2:1 markierte. Noch bevor die Zuschauer realisieren konnten, was geschah, erhöhte Fatih-Mert Sentürk in der 71. Minute auf 3:1. Siedenbollentin kämpfte weiter, musste aber in der 90. Minute das 4:1 durch Kenan Söyler hinnehmen. Der späte Treffer von Tom Kliefoth in der 90.+4 Minute zum 2:4 blieb Ergebniskosmetik. ---

Mit Mut, Wille und einem frühen Tor setzte die SG Union 1919 Klosterfelde vor heimischer Kulisse ein starkes Zeichen. Bereits in der 8. Minute brachte Caner Özcin die Gastgeber in Führung. Der Berliner AK fand nur schwer in die Partie, glich aber in einer Schlüsselszene kurz vor der Pause aus. Abdulkadir Beyazit verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Doch Klosterfelde ließ sich davon nicht erschüttern. Die Gastgeber wirkten im zweiten Durchgang griffiger, suchten konsequent die Entscheidung und wurden in der 64. Minute belohnt: Thilo Gildenberg traf zum 2:1 und sorgte für Jubel abei den Gastgebern. In einer umkämpften Schlussphase verteidigte Union den Vorsprung und sicherte sich drei wichtige Punkte. ---

Dem S.D. Croatia Berlin gelang ein emotionalster Sieg. Vor allem die Leidenschaft, mit der die Gastgeber gegen favorisierte Gäste auftraten, prägte die Partie. In der 32. Minute erzielte Mehmet Uzuner das 1:0 für Croatia. TeBe drängte anschließend auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an der couragierten Defensivarbeit der Hausherren. Als Süleyman Durmus in der 84. Minute zum 2:0 traf, schien die Überraschung perfekt. Zwar gelang Tarek Iraki in der Nachspielzeit (90.+1) noch der Anschluss, doch Croatia brachte den Sieg über die Zeit. ---