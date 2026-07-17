Croatia baut weiter an der Zukunft und sucht Qualität für die Breite

Croatia möchte insbesondere jungen Fußballern eine Perspektive bieten. Der Verein richtet seinen Blick auf Spieler, die den Übergang aus der A-Jugend in den Herrenbereich suchen oder in ihrem bisherigen Umfeld nicht die benötigte Spielzeit erhalten.

Im Mittelpunkt stehen ein entwicklungsfähiger Torhüter, ein Stürmer und zusätzliche Optionen für die Außenverteidigerpositionen. Gesucht werden keine kurzfristigen Lösungen um jeden Preis. Die Spieler sollen sportliches Potenzial besitzen, menschlich zur Mannschaft passen und bereit sein, sich auf den gemeinsamen Weg einzulassen.

Der Zweite Vorsitzende Zdenko Ninkovic macht deutlich, dass Croatia nicht nur nach Namen oder kurzfristiger Qualität sucht. Entscheidend sei, eine Mannschaft zu entwickeln, in der sich die Spieler mit dem Verein und den gemeinsamen Zielen identifizieren.

Die neue sportliche Heimat auf den Ernst-Fischer-Sportplätzen in Hamm soll dafür bessere Trainingsbedingungen schaffen. Mit Zoran Štimac als Sportlichem Koordinator und Gyorgy Szabo als Torwarttrainer wurden zudem die personellen Voraussetzungen für eine gezieltere Entwicklung erweitert.

„Wir wollen keine Ansammlung von Einzelspielern, sondern eine echte Mannschaft. Uns ist wichtig, dass sich die Spieler mit unserem Weg identifizieren, Verantwortung übernehmen und bereit sind, füreinander einzustehen. Auf und neben dem Platz“, sagt Ninkovic.

Der bestehende Kader soll deshalb weitgehend zusammenbleiben und gezielt ergänzt werden. Nach dem Aufstieg und dem siebten Platz in der ersten Bezirksliga-Saison sieht sich Croatia auf einem stabilen Fundament. Neue Spieler sollen dieses Fundament verstärken und nicht grundlegend verändern.

Neben externen Kandidaten bleiben auch Talente aus der zweiten Mannschaft und dem eigenen Nachwuchs Teil der Planungen. Croatia will eine möglichst klare Verbindung zwischen den Teams herstellen und Spielern über Leistung einen Weg in die erste Herren eröffnen.

Unterstützung für medizinische Betreuung gesucht

Parallel zur Kaderplanung möchte der Verein die Betreuung rund um die Mannschaft verbessern. Croatia sucht deshalb physiotherapeutische Unterstützung, die das Team insbesondere an Spieltagen begleitet.

Zu den möglichen Aufgaben gehören die Betreuung verletzter oder angeschlagener Spieler, erste Einschätzungen bei Beschwerden sowie Hilfe bei der Rückkehr auf den Platz. Auch präventive Impulse sollen Teil der Zusammenarbeit sein.

Der Verein möchte seinen Spielern damit auch im Amateurfußball eine verlässliche Anlaufstelle bieten. Verletzungen sollen nicht nur kurzfristig behandelt werden. Croatia will die Abläufe von der ersten Versorgung bis zur Rückkehr ins Mannschaftstraining besser begleiten.

Interessierte Spieler sowie Personen aus dem physiotherapeutischen Bereich können sich direkt bei Croatia Hamburg über die bekannten Vereinskanäle melden. Gesucht werden Menschen, die nicht nur eine Position oder Aufgabe übernehmen möchten, sondern Teil eines langfristig angelegten Projekts werden wollen.