Cris Rieder-Lazo wechselt zum HSV Barmbek-Uhlenhorst

HSV Barmbek-Uhlenhorst hat einen weiteren Zugang für die Saison 2026/27 präsentiert und dabei Erfahrung aus der Oberliga Hamburg gewonnen. Cris Rieder-Lazo wechselt an die Dieselstraße und soll künftig die linke Seite beleben. Der 30-Jährige war zuletzt für TuRa Harksheide aktiv und bringt laut Datenbank 136 Spiele, 19 Tore und vier Vorlagen mit.
Für BU ist Rieder-Lazo eine Personalie, die mehrere Bedürfnisse abdeckt. Der Klub beschreibt ihn als flexibel einsetzbaren Flügelspieler, der die komplette linke Seite bespielen kann. Damit bekommt Trainer Michael Koss zusätzliche Möglichkeiten in der Kaderstruktur - sowohl für die Arbeit nach vorne als auch für Aufgaben gegen den Ball.
In den Vereinsmedien ordnet Koss den Transfer ausführlich ein. „Cris vereint viele Eigenschaften, die wir für unseren Fußball suchen. Er bringt eine hohe Dynamik mit, ist sehr aktiv gegen den Ball und scheut keine direkten Duelle. Gleichzeitig verfügt er über die Qualität, offensiv Akzente zu setzen und mit seinen Hereingaben immer wieder Gefahr in Zielzonen zu erzeugen.“
Gerade diese Mischung macht den Zugang für BU interessant. Rieder-Lazo bringt Tempo und Dynamik mit, ist aber nicht nur als klassischer Offensivspieler eingeplant. Seine Einsatzmöglichkeiten über die gesamte linke Seite geben Barmbek-Uhlenhorst mehr Variabilität - ein Faktor, der in einer langen Saison wichtig werden kann.
Neben den sportlichen Eigenschaften hebt Koss besonders die Erfahrung hervor. „Knapp 100 Oberliga-Spiele helfen einer Mannschaft in vielen Situationen weiter. Dazu kommt seine positive Ausstrahlung und die Bereitschaft Gas zu geben. Wir freuen uns sehr, dass Cris künftig Teil von BU ist“, sagt der Trainer.
Auch menschlich habe Rieder-Lazo in den Gesprächen einen positiven Eindruck hinterlassen. Damit passt der Transfer in die bisherige Kaderlinie von BU: junge Spieler mit Entwicklungspotenzial werden durch Akteure ergänzt, die schon höherklassig gespielt haben und sofort Orientierung geben können.
Für Barmbek-Uhlenhorst ist Rieder-Lazo damit nicht nur eine weitere Option für die Außenbahn, sondern ein Spieler, der Erfahrung, Intensität und Flexibilität mitbringt. Die Dieselstraße bekommt einen Zugang, der dem Kader auf und neben dem Platz helfen soll.
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