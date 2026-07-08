Cris Rieder-Lazo wechselt zum HSV Barmbek-Uhlenhorst HSV Barmbek-Uhlenhorst verpflichtet Cris Rieder-Lazo: Der flexible Flügelspieler bringt knapp 100 Einsätze in der Oberliga Hamburg mit. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Das ist Cris Rieder-Lazo. – Foto: Rainer Beeken

HSV Barmbek-Uhlenhorst hat einen weiteren Zugang für die Saison 2026/27 präsentiert und dabei Erfahrung aus der Oberliga Hamburg gewonnen. Cris Rieder-Lazo wechselt an die Dieselstraße und soll künftig die linke Seite beleben. Der 30-Jährige war zuletzt für TuRa Harksheide aktiv und bringt laut Datenbank 136 Spiele, 19 Tore und vier Vorlagen mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für BU ist Rieder-Lazo eine Personalie, die mehrere Bedürfnisse abdeckt. Der Klub beschreibt ihn als flexibel einsetzbaren Flügelspieler, der die komplette linke Seite bespielen kann. Damit bekommt Trainer Michael Koss zusätzliche Möglichkeiten in der Kaderstruktur - sowohl für die Arbeit nach vorne als auch für Aufgaben gegen den Ball.

Koss lobt Dynamik und Intensität In den Vereinsmedien ordnet Koss den Transfer ausführlich ein. „Cris vereint viele Eigenschaften, die wir für unseren Fußball suchen. Er bringt eine hohe Dynamik mit, ist sehr aktiv gegen den Ball und scheut keine direkten Duelle. Gleichzeitig verfügt er über die Qualität, offensiv Akzente zu setzen und mit seinen Hereingaben immer wieder Gefahr in Zielzonen zu erzeugen.“ Gerade diese Mischung macht den Zugang für BU interessant. Rieder-Lazo bringt Tempo und Dynamik mit, ist aber nicht nur als klassischer Offensivspieler eingeplant. Seine Einsatzmöglichkeiten über die gesamte linke Seite geben Barmbek-Uhlenhorst mehr Variabilität - ein Faktor, der in einer langen Saison wichtig werden kann.