"Crème de la Crème des Bergischen Lands": Resvanis' Derby-Vorfreude

Sowohl DV Solingen als auch Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 werden ligaweit mindestens zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gehandelt. Im Aufeinandertreffen zum 5. Spieltag geht es entsprechend nicht nur um die sportliche Vorherrschaft in der Klingenstadt, sondern auch um das sprichwörtliche Momentum, um oben dranzubleiben. FuPa Niederrhein blickt im Gespräch mit Peter Resvanis, Sportlicher Leiter von 03, auf das stimmungsgeladene Lokalduell.
Die Sportvereinigung Solingen ist kein klassischer Aufsteiger – so viel war schon vor Saisonbeginn klar, ist der Kader mit zahlreichen, höherklassig erfahrenen Akteuren geschmückt. So muss es auch nicht überraschen, dass 03 den Schwung des Aufstiegs mitgenommen hat und mit zehn Punkten aus vier Spielen eine erste Duftmarke hinterließ. Klar ist aber auch, dass die Art und Weise der Punktgewinne anders als noch in der Bezirksliga zustande kam.
"Wir haben es jetzt mal kennengelernt, dass man uns auch mal presst und viel abverlangt", freut sich Resvanis auch in gewisser Hinsicht. Schon nach Ende der vergangenen Spielzeit war es sich sicher, dass sein Team in der Landesliga noch etwas besser zurecht kommen würde. "Wir spielen jetzt nicht mehr gegen zwei Reisebusse vorm Sechzehner. Gegner wie der SC Velbert sind gegen uns mutig angelaufen."
Die Anpassung an das höhere Niveau gelang jedoch nicht schlagartig, sondern eher in Schritten. So spielte für Resvanis dem Aufsteiger auch das Auftaktprogramm in die Karten: "Wir haben so ein bisschen Spieltagsglück gehabt, sodass wir gegen vermeintlich leichtere Gegner starten durften und uns dann von Spiel zu Spiel mit den Gegnern gesteigert haben."
Der erste moderate Rückschlag erfolgte somit auch erst am vergangenen Wochenende gegen den SC Kapellen (2:2), wo Solingen nach einer verschlafenen ersten Hälfte und wilder Schlussphase das erste Mal die Punkte teilen musste. Großer Wermutstropfen: In der Schlussphase wurde auch noch Angreifer und Leistungsträger Enes Topal vorzeitig zum Duschen geschickt, der 29-Jährige fällt somit zum heiß ersehnten Lokalduell aus. Nikolaos Skonras könnte nach anfänglichen Jokerrollen in die Breschen springen.
Damit hört die Liste der Ausfälle aber noch nicht auf. So muss Trainer Daniele Varveri unter anderem ohne Leander Goralski, Dylan Oberlies und Max Schreckenberg auch etwas kreativ in der Abwehrkette werden. An spielerischer Qualität wird es auf beiden Seiten dennoch nicht fehlen, ist sich auch Resvanis sicher: "Da wird schon die Crème de la Crème des Bergischen Lands auf dem Platz sein."
Denn auch Kontrahent DV Solingen bringt reichlich Wucht mit zum Sportplatz an der Carl-Russ-Strasse. Das von Engin Kizilarslan trainierte Team startete zwar etwas holprig, zeigte nun aber besonders in der Vorwoche gegen die Zweitvertretung des VfB Hilden (6:1) sein Leistungsvermögen. Vor Saisonbeginn wurde DV so auch schon an vielen Stellen als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt, Resvanis erwartet ein hochklassiges Duell: "Jetzt kommt die Top-Paarung mit DV Solingen, der genau wie wir sehr gut besetzt ist."
Die Favoritenrolle reicht er aber ganz klar an die langjährigen Rivalen. Streitigkeiten fernab des Platzes sollen jedenfalls abgelegt sein, die Posse um den Spielabbruch nach dem Aufeinandertreffen im Kreispokal des Vorjahrs, ad acta gelegt sein. Dennoch wird es natürlich ein ganz besonders Duell sein. Nach dem ersten Derby gegen den TSV Solingen, was bereits knapp 800 Zuschauer vor Ort verfolgten, erwartet Resvanis nun über 1000 Besucher – sofern das Wetter auch mitspielt.
Auch wenn es schlussendlich nur um drei Punkte geht, sorgt die Partie naturgemäß für einen gesonderten Motivationsschub: Man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft am Dienstag beim Training gebrannt hat. Die Jungs wollen beweisen, dass wir in Solingen den berechtigten Anspruch haben das Top-Team zu sein."