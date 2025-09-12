Resvanis (re.) freut sich auf ein stimmungsgeladenes Derby. – Foto: Markus Becker

"Crème de la Crème des Bergischen Lands": Resvanis' Derby-Vorfreude Landesliga, Gruppe 1: In sämtlichen Amateurklassen am Niederrhein existieren nur wenige Paarungen, die ein derart massives Zuschauerinteresse garantieren, wie das Derby zwischen der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und dem DV Solingen. Neben der bereits bekannten Rivalität der Klubs, bringt das nun folgende Aufeinandertreffen auch eine hochinteressante sportliche Komponenten mit sich. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DV Solingen Solingen 03 Peter Resvanis

Sowohl DV Solingen als auch Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 werden ligaweit mindestens zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gehandelt. Im Aufeinandertreffen zum 5. Spieltag geht es entsprechend nicht nur um die sportliche Vorherrschaft in der Klingenstadt, sondern auch um das sprichwörtliche Momentum, um oben dranzubleiben. FuPa Niederrhein blickt im Gespräch mit Peter Resvanis, Sportlicher Leiter von 03, auf das stimmungsgeladene Lokalduell.

Auftaktprogramm gemeistert, jetzt folgt die Kür Die Sportvereinigung Solingen ist kein klassischer Aufsteiger – so viel war schon vor Saisonbeginn klar, ist der Kader mit zahlreichen, höherklassig erfahrenen Akteuren geschmückt. So muss es auch nicht überraschen, dass 03 den Schwung des Aufstiegs mitgenommen hat und mit zehn Punkten aus vier Spielen eine erste Duftmarke hinterließ. Klar ist aber auch, dass die Art und Weise der Punktgewinne anders als noch in der Bezirksliga zustande kam.

Heute, 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 DV Solingen DV Solingen 15:30 PUSH "Wir haben es jetzt mal kennengelernt, dass man uns auch mal presst und viel abverlangt", freut sich Resvanis auch in gewisser Hinsicht. Schon nach Ende der vergangenen Spielzeit war es sich sicher, dass sein Team in der Landesliga noch etwas besser zurecht kommen würde. "Wir spielen jetzt nicht mehr gegen zwei Reisebusse vorm Sechzehner. Gegner wie der SC Velbert sind gegen uns mutig angelaufen."

Die Anpassung an das höhere Niveau gelang jedoch nicht schlagartig, sondern eher in Schritten. So spielte für Resvanis dem Aufsteiger auch das Auftaktprogramm in die Karten: "Wir haben so ein bisschen Spieltagsglück gehabt, sodass wir gegen vermeintlich leichtere Gegner starten durften und uns dann von Spiel zu Spiel mit den Gegnern gesteigert haben."

Gegen Kapellen wurde 03 noch alles abverlangt. – Foto: Claudia Pillekamp

Der erste moderate Rückschlag erfolgte somit auch erst am vergangenen Wochenende gegen den SC Kapellen (2:2), wo Solingen nach einer verschlafenen ersten Hälfte und wilder Schlussphase das erste Mal die Punkte teilen musste. Großer Wermutstropfen: In der Schlussphase wurde auch noch Angreifer und Leistungsträger Enes Topal vorzeitig zum Duschen geschickt, der 29-Jährige fällt somit zum heiß ersehnten Lokalduell aus. Nikolaos Skonras könnte nach anfänglichen Jokerrollen in die Breschen springen. 03 kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen Damit hört die Liste der Ausfälle aber noch nicht auf. So muss Trainer Daniele Varveri unter anderem ohne Leander Goralski, Dylan Oberlies und Max Schreckenberg auch etwas kreativ in der Abwehrkette werden. An spielerischer Qualität wird es auf beiden Seiten dennoch nicht fehlen, ist sich auch Resvanis sicher: "Da wird schon die Crème de la Crème des Bergischen Lands auf dem Platz sein." Denn auch Kontrahent DV Solingen bringt reichlich Wucht mit zum Sportplatz an der Carl-Russ-Strasse. Das von Engin Kizilarslan trainierte Team startete zwar etwas holprig, zeigte nun aber besonders in der Vorwoche gegen die Zweitvertretung des VfB Hilden (6:1) sein Leistungsvermögen. Vor Saisonbeginn wurde DV so auch schon an vielen Stellen als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt, Resvanis erwartet ein hochklassiges Duell: "Jetzt kommt die Top-Paarung mit DV Solingen, der genau wie wir sehr gut besetzt ist."

Gibt es auch gegen den DV Grund zum Jubeln? – Foto: Markus Becker