Cranz-Estebrügge mit Kantersieg auf Platz 1 4. Kreisklasse: 9:1-Erfolg über den TSV Großenwörden - Jork verliert Duell um die vorderen Ränge

Eine gemischte Runde aus 3., 5. und 7. Spieltag gab es in der 4. Kreisklasse am vergangenen Wochenende. Dabei landete der ASC Cranz-Estebrügge III mit 9:1 gegen den TSV Großenwörden III einen ganz besonderen Coup.

Mit dem deutlichen Erfolg ergatterten sich die Altländer vorerst die Spitzenposition. Einen ausführlichen Spielbericht von Trainer Christian Suhr lest ihr bei der unterstehenden Spielpaarung. Verfolger TuS Jork II verpasste zunächst den Anschluss und rutschte durch die 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Eintracht Immenbeck IV von 3 auf 5, da auch der SV Agathenburg/Dollern II seine Partie in Freiburg gewann. Der FC Wischhafen/Dornbusch III dürfte sich ein wenig ärgern. In der Schlussviertelstunde verspielten die Kehdinger im Alten Land bei der SG Lühe III ein komfortable 3:1-Führung. Mit seinen drei Treffern übernahm Nils Barrasch (ASC Cranz-Estebrügge III) mit 9 Treffern die Führung in der Torschützenliste, vor Hagens Malte Stolz (7) und Wischhafens Mirco Martsch (7).

Samstag kam es für Großenwörden zur weitesten Anreise in dieser Saison. Dafür haben sie sich wie üblich einen Bus organisiert. Das Spiel begann und der ASC konnte sofort der Favoritenrolle gerecht werden. In der 7. Minute konnte Melvin Warnke aka Örling Haarband einen wunderschönen Steckpass von Nils „Nille“ Barrasch vollenden und das 1:0 markieren.

Das 2:0 von Jan Ole Richters konnte durch eine Ecke von Melvin Warnke erzielt werden. In der 29. Minute konnte Großenwörden dann durch ihren 1. Richtigen Torschuss den Anschlusstreffer erzielen. Melvin Warnke war es dann wieder per Ecke, der den alten Abstand wiederherstellte. Danach spielte der ASC direkt weiter auf und konnte noch vor der Pause Tor Nummer 4 (Jan Ole Richters, 41) und Nummer 5 (Nille Barrasch, 45+2) erzielen.

In der Zweiten Halbzeit war es dann nur noch die Frage, wie viele Chancen der ASC nutzt. Durch einen Doppelpack von Tristan „Trizzo“ Feldmann (57,86) und Nille Barrasch (53,60) konnte man ihn auf 9:1 hochschrauben.

„Meine Jungs haben heute klasse gespielt, bei so einem Ergebnis kann man gar nicht viel zu bemängeln haben. Nur die Entschlossenheit in der Zeit zwischen der 60-85 Minute war in meinen Augen zu unkonsequent. Riesen Lob an die 11 aus Großenwörden. Sie haben die vollen 90 Minuten fair und gut gespielt und die selbe Zeit danach bei uns am Tresen volle Leistung gezeigt, daher haben wir unser Rückspiel nun auch auf einem Samstag gelegt", so Christian Suhr.