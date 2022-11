Cranz-Estebrügge geht in Kehdingen unter 1. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch nach starker Leistung auf dem Weg nach oben

Hoch zufrieden zeigte sich FC-Trainer Stefan Raap nach dem Spiel. Kein Wunder, denn nach einer Minute brachte Bjarne Mahler sein Team bereits in Führung. Hierbei verletzte sich der 22-Jährige am Rücken und musste raus. „Er fiel unglücklich auf den Rücken, versuchte es nochmal, aber es ging nicht. Wir spielten dann richtig guten Fußball. Der ASC war nicht so richtig angekommen. Vielleicht lag es daran, dass sie erst etwa 20 Minuten vor dem Anpfiff zum Warmmachen auf den Platz kamen“, so Raap. Mit Luis Swatek und Patrick Hanke fehlten den Gästen zwei wichtige Leistungsträger, was die Leistung der Kehdinger nicht schmälern sollte. Michel Rudolph und Ole Schumacher rührten ordentlich in der Offensive, die Tore zwei und drei durch Ole Schumacher und Christian Stachs fielen direkt hintereinander. Die Partie war nach 22 Minuten entschieden. Kurz vor dem Wechsel erhöhte Lasse Mahler sogar auf 4:0. Die Altländer hatten einen gebrauchten Tag und der wurde im zweiten Abschnitt nicht besser. „Wir spielten immer wieder aus der starken Defensive heraus. Unsere Sechser waren gut drauf. Über diese Leistung können wir uns freuen, bleiben aber realistisch. Es können immer wieder Rückschläge kommen. Davon hatten wir schon einige in dieser Saison“, meinte der FC-Coach. Den Schlusspunkt setzte Michel Rudolph mit dem 5:0. Cranz-Estebrügge kann die Ausfälle wichtiger Stammspieler, wie schon bei der letzten Auswärtspartie in Burweg nicht verkraften und wird in dieser Verfassung kein Kandidat für die vorderen Plätze bleiben. Für den FC geht es in Deinste weiter, der ASC empfängt den FC Oste/Oldendorf II.

Schiedsrichter: Andreas Krummrei - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Bjarne Mahler (1.), 2:0 Ole Schumacher (20.), 3:0 Christian Stachs (22.), 4:0 Lasse Mahler (45.+2), 5:0 Michel Rudolph (84.)