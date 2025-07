Cranger Kirmes Cup: DSC Wanne-Eickel macht es hinten raus deutlich

Acht Mannschaften waren gestartet, darunter Westfalenligist DSC Wanne-Eickel und sieben Landesligisten.

Im Halbfinale stoppte Staffel 3-Landesligist SV Wanne 11 den Siegeszug des Ligarivalen TuS Harpen und zog am Donnerstagabend mit 2:0 in das Finale ein.

Favorit DSC Wanne-Eickel geriet am Freitagabend gegen den BV Herne-Süd in Rückstand, schoss am Ende aber ein halbes Dutzend Tore und steht im Endspiel.