Crailsheimer Stadtmeisterschaften: VfR Altenmünster verteidigt Titel

Die Crailsheimer Stadtmeisterschaften der Herren haben am gestrigen Samstag einen sportlich klaren Sieger hervorgebracht. In der Großsporthalle zeigte der VfR Altenmünster über den gesamten Turnierverlauf hinweg Konstanz, Widerstandsfähigkeit und Effizienz. Nach einer intensiven Gruppenphase, einem nervenaufreibenden Halbfinale und einem überzeugenden Endspiel verteidigte Altenmünster den Stadtmeistertitel.
Ein Turnier mit klarer Dramaturgie
Die Stadtmeisterschaften wurden im kompakten Hallenformat ausgetragen. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für hohe Intensität und wenig Raum für taktisches Abwarten. Jeder Ballverlust konnte entscheidend sein, jeder Treffer veränderte die Statik eines Spiels. Der Modus verlangte von den Teams nicht nur spielerische Qualität, sondern auch mentale Stabilität.
Altenmünster im Mittelpunkt des Geschehens
Als Titelverteidiger stand der VfR Altenmünster von Beginn an im Fokus. Jede Begegnung gegen ihn hatte besonderes Gewicht, jeder Gegner suchte den Maßstab. Altenmünster nahm diese Rolle an und bestätigte sie auf dem Spielfeld mit einer Reihe kontrollierter und konzentrierter Auftritte.
Gruppenphase: Konstanz und Kontrolle
In der Gruppenphase zeigte Altenmünster ein ausgeglichenes und effektives Spiel. Der Auftakt gegen die SGM Goldbach/Tiefenbach endete mit einem 2:1-Erfolg und setzte früh ein Signal. Es folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen die SGM Jagstheim/Onolzheim, die jedoch keine nachhaltige Wirkung auf den Turnierverlauf hatte. Mit einem klaren 3:0 gegen den SV Westgartshausen und einem 2:0 gegen den SV Ingersheim stellte Altenmünster wieder Ordnung her und sammelte entscheidende Punkte. Die Bilanz der Gruppenphase zeigte eine Mannschaft, die Rückschläge einordnen konnte und ihre Linie nicht verlor.
Halbfinale: Entscheidung vom Punkt
Im Halbfinale traf der VfR Altenmünster erneut auf den SV Westgartshausen. Nach regulärer Spielzeit stand kein Sieger fest, sodass das Neunmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden musste. In dieser Phase bewies Altenmünster Nervenstärke und Durchsetzungskraft und setzte sich schließlich durch. Der Sieg vom Punkt war Ausdruck mentaler Stabilität und hielt den Traum von der Titelverteidigung am Leben.
Finale: Klare Verhältnisse im Endspiel
Im Finale traf der VfR Altenmünster auf den TSV Crailsheim II. In dieser Partie zeigte der Titelverteidiger seine reifste Turnierleistung. Mit einem klaren 3:0-Erfolg ließ Altenmünster keine Zweifel aufkommen und entschied das Endspiel deutlich für sich.