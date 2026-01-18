Crailsheimer Stadtmeisterschaften: VfR Altenmünster verteidigt Titel

Die Crailsheimer Stadtmeisterschaften der Herren haben am gestrigen Samstag einen sportlich klaren Sieger hervorgebracht. In der Großsporthalle zeigte der VfR Altenmünster über den gesamten Turnierverlauf hinweg Konstanz, Widerstandsfähigkeit und Effizienz. Nach einer intensiven Gruppenphase, einem nervenaufreibenden Halbfinale und einem überzeugenden Endspiel verteidigte Altenmünster den Stadtmeistertitel.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Die Stadtmeisterschaften wurden im kompakten Hallenformat ausgetragen. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für hohe Intensität und wenig Raum für taktisches Abwarten. Jeder Ballverlust konnte entscheidend sein, jeder Treffer veränderte die Statik eines Spiels. Der Modus verlangte von den Teams nicht nur spielerische Qualität, sondern auch mentale Stabilität.

Altenmünster im Mittelpunkt des Geschehens

Als Titelverteidiger stand der VfR Altenmünster von Beginn an im Fokus. Jede Begegnung gegen ihn hatte besonderes Gewicht, jeder Gegner suchte den Maßstab. Altenmünster nahm diese Rolle an und bestätigte sie auf dem Spielfeld mit einer Reihe kontrollierter und konzentrierter Auftritte.

Gruppenphase: Konstanz und Kontrolle

In der Gruppenphase zeigte Altenmünster ein ausgeglichenes und effektives Spiel. Der Auftakt gegen die SGM Goldbach/Tiefenbach endete mit einem 2:1-Erfolg und setzte früh ein Signal. Es folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen die SGM Jagstheim/Onolzheim, die jedoch keine nachhaltige Wirkung auf den Turnierverlauf hatte. Mit einem klaren 3:0 gegen den SV Westgartshausen und einem 2:0 gegen den SV Ingersheim stellte Altenmünster wieder Ordnung her und sammelte entscheidende Punkte. Die Bilanz der Gruppenphase zeigte eine Mannschaft, die Rückschläge einordnen konnte und ihre Linie nicht verlor.