Crailsheim verteidigt Titel bei Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft

Die Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft Rems/Murr/Hall hat am heutigen Sonntag die Großsporthalle in Ilshofen in einen intensiven Schauplatz des regionalen Frauenfußballs verwandelt. Acht Mannschaften kämpften um den Bezirkstitel, gespielt wurde in zwei Vierergruppen mit anschließender Finalrunde. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für klare Verhältnisse: Konzentration, Effizienz und mannschaftliche Geschlossenheit entschieden über Erfolg oder Ausscheiden. Am Ende setzte sich Titelverteidiger TSV Crailsheim erneut durch und krönte sich im Finale gegen die SGM Oppenweiler/Sulzbach wieder zum Hallenbezirksmeister.

Gruppe B mit Titelverteidiger im Fokus In der Gruppe B unterstrich der TSV Crailsheim seine Favoritenrolle eindrucksvoll. Drei Siege, neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:0 bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Die SGM Blaufelden erreichte mit vier Punkten Platz zwei, gefolgt von der SGM Oppenweiler/Sulzbach II. Die SpVgg Gammesfeld blieb ohne Punktgewinn.

Gruppe A mit dominanter Spitze In der Gruppe A setzte sich die SGM Oppenweiler/Sulzbach durch. Mit klaren Siegen und einem Unentschieden sammelte sie sieben Punkte und erzielte ein Torverhältnis von 10:2. Dahinter folgte die SGM Rieden/Michelbach/Bilz/Tüngental mit fünf Punkten. Die SG Ilshofen/TSV Dünsbach blieb mit vier Punkten im Rennen, während die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzheim II punktlos ausschied. Besonders Oppenweiler/Sulzbach überzeugte durch Struktur und Effizienz.

Platzierungsspiele als sportlicher Abschluss

Im Spiel um Platz sieben setzte sich die SpVgg Gammesfeld gegen die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzheim II mit 1:0 durch. Platz fünf sicherte sich die SGM Oppenweiler/Sulzbach II mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Ilshofen/TSV Dünsbach. Diese Partien gaben auch den Teams aus dem unteren Tabellenbereich die Möglichkeit, den Turniertag mit einem Erfolg zu beenden.

Halbfinals mit klaren Vorzeichen

Im ersten Halbfinale dominierte die SGM Oppenweiler/Sulzbach gegen die SGM Blaufelden und gewann deutlich mit 5:0. Die Partie zeigte die ganze Breite der Mannschaft aus Oppenweiler und Sulzbach, die sich geschlossen und zielstrebig präsentierte. Im zweiten Halbfinale bestätigte der TSV Crailsheim seine Stellung mit einem 3:0-Erfolg gegen die SGM Rieden/Michelbach/Bilz/Tüngental und zog ohne Gegentor ins Finale ein.

Der Kampf um Platz drei

Im Spiel um Platz drei trafen die SGM Rieden/Michelbach/Bilz/Tüngental und die SGM Blaufelden aufeinander. Blaufelden setzte sich mit 2:0 durch und sicherte sich den dritten Platz.

Das Finale als Entscheidung

Im Finale standen sich der TSV Crailsheim und die SGM Oppenweiler/Sulzbach gegenüber. Beide Teams hatten bis dahin überzeugt und lieferten sich ein intensives Endspiel. Crailsheim setzte sich am Ende mit 2:1 durch und verteidigte damit den Titel der Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft Rems/Murr/Hall. Das Finale bündelte alles, was dieses Turnier ausmachte: Tempo, Ordnung und die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die Ruhe zu bewahren.